Черги на кордоні сьогодні: на яких КПП затори

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У суботу, 12 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Угорщини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 12 вересня

Сьогодні, 12 вересня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 70 л/а, 3 автобуcи (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Читайте також:

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 18 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 3 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що гібридні автомобілі дедалі частіше обирають водії, які хочуть зменшити витрати на пальне без переходу на електрокар. За даними EPA за перше півріччя 2026 року, до п’ятірки найекономніших увійшли Toyota Sienna, Hyundai Tucson Hybrid, Honda CR-V Hybrid, Toyota RAV4 та Toyota Camry. Найкращий показник продемонструвала Camry — у передньопривідній версії LE її середня витрата становить лише 4,6 л/100 км.

Новини.LIVE також писали, що експерти Consumer Reports проаналізували дані про 380 тисяч автомобілів, випущених у 2000–2026 роках, та визначили найнадійніші моделі. Лідерами за надійністю залишаються азійські бренди, зокрема Toyota, Subaru та Lexus, тоді як Tesla піднялася одразу на вісім позицій і посіла дев’яте місце. До десятки найнадійніших моделей увійшли Toyota Camry, Prius і Crown, Subaru Impreza та Crosstrek, Lexus IS і NX, Honda Accord і CR-V Hybrid та Ford F-150 Hybrid.