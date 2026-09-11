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Головна Авто Найкращі гібридні автомобілі за показником витрати пального

Найкращі гібридні автомобілі за показником витрати пального

Ua ru
11 вересня 2026 17:40
Рейтинг гібридних авто з мінімальною витратою пального у 2026 році
Toyota Camry 2026 року. Фото: toyota-ua.com

Зростання цін на заправках змушує багатьох водіїв шукати альтернативи класичним машинам. Сучасні гібридні автомобілі стали чудовим компромісом для людей, які поки не готові до купівлі повноцінного електрокара. Вони поєднують бензиновий мотор з електричною установкою та показують чудові результати економії пального. Аналіз офіційних даних EPA за перший піврічний період 2026 року виявив лідерів за рівнем паливної ефективності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Практичні машини

П'яту сходинку рейтингу посів сімейний мінівен Toyota Sienna, який з 2021 року випускається виключно в гібридній версії. Гібридна система з мотором 2,5 л видає 245 к.с., а витрата пального становить приблизно 6,5 л/100 км.

На четвертому місці розмістився кросовер Hyundai Tucson Hybrid з турбомотором 1,6 л загальною потужністю 231 к.с., який споживає близько 6,2 л/100 км у базовій версії Blue.

Третє місце виборов кросовер Honda CR-V Hybrid, який показав середню витрату на рівні 5,9 л/100 км у передньопривідному виконанні. Автомобіль отримав приємний інтер'єр та чудову керованість.

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Другу сходинку посів новий кросовер Toyota RAV4, який також став повністю гібридним. Модель з переднім приводом потужністю 226 к.с. споживає близько 5,5 л/100 км.

Абсолютний лідер

Перше місце за паливною ефективністю отримав седан Toyota Camry. Починаючи з 2025 року ця модель пропонується покупцям виключно як гібрид. Низька маса та обтічна форма кузова дозволили досягти високих показників економії пального.

Під капотом працює 2,5-літровий мотор у парі з електродвигуном, які сумарно видають 225 к.с. У базовій передньопривідній версії LE середня витрата пального становить лише 4,6 л/100 км. Вибір повнопривідної модифікації додає мотор на задню вісь і підіймає потужність до 232 к.с., але передньопривідний варіант залишається найбільш економним седаном у своєму класі.

Раніше Новини.LIVE писали про вживані гібриди в Україні віком 5-15 років. Аналітики виділили сім моделей, які є найкращими покупками в цьому сегменті.

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рейтинг бензин авто паливо економія автомобіль пальне Honda гібрид Toyota Hyundai
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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