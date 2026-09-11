Рейтинг гибридных авто с минимальным расходом топлива в 2026 году

Toyota Camry 2026 года. Фото: toyota-ua.com

Рост цен на заправках заставляет многих водителей искать альтернативы классическим машинам. Современные гибридные автомобили стали отличным компромиссом для тех, кто пока не готов к покупке полноценного электромобиля. Они сочетают бензиновый двигатель с электрической установкой и демонстрируют отличные показатели экономии топлива. Анализ официальных данных EPA за первое полугодие 2026 года выявил лидеров по уровню топливной эффективности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Практичные автомобили

Пятое место в рейтинге занял семейный минивэн Toyota Sienna, который с 2021 года выпускается исключительно в гибридной версии. Гибридная система с двигателем объемом 2,5 л развивает мощность 245 л.с., а расход топлива составляет примерно 6,5 л/100 км.

На четвертом месте оказался кроссовер Hyundai Tucson Hybrid с турбодвигателем объемом 1,6 л и общей мощностью 231 л.с., расход топлива которого в базовой версии Blue составляет около 6,2 л/100 км.

Третье место занял кроссовер Honda CR-V Hybrid, который показал средний расход на уровне 5,9 л/100 км в переднеприводном исполнении. Автомобиль отличается приятным интерьером и превосходной управляемостью.

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Второе место занял новый кроссовер Toyota RAV4, который также стал полностью гибридным. Модель с передним приводом мощностью 226 л.с. расходует около 5,5 л/100 км.

Абсолютный лидер

Первое место по топливной эффективности занял седан Toyota Camry. Начиная с 2025 года, эта модель предлагается покупателям исключительно в гибридном варианте. Низкая масса и обтекаемая форма кузова позволили достичь высоких показателей экономии топлива.

Под капотом работает 2,5-литровый двигатель в паре с электродвигателем, которые в сумме развивают 225 л.с. В базовой переднеприводной версии LE средний расход топлива составляет всего 4,6 л/100 км. Выбор полноприводной модификации добавляет двигатель на заднюю ось и повышает мощность до 232 к.с., но переднеприводный вариант остается самым экономичным седаном в своем классе.

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