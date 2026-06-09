Очереди на границе 9 июня: больше всего автомобилей на выезде в Польшу

Проверка документов у водителей во время пересечения границы. Фото: ГПСУ/Facebook

Во вторник, 9 июня, очереди на границе Украины фиксируются на семи контрольно-пропускных пунктах (КПП). Водителям рекомендуют заблаговременно планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 9 июня

Сегодня, 9 июня, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются незначительные очереди на выезд. Скопление автомобилей есть на семи контрольно-пропускных пунктах. Речь идет об Угринове, Устилуге, Краковце, Шегини, Тисе, Дзвинково, Косино.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 85 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Читайте также:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" — 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 8 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE информировали, что в 2026 году на вторичном рынке Volkswagen Passat остается популярным вариантом благодаря комфорту и надежности, но выбор поколения имеет решающее значение. Более старые Passat B5/B5+ привлекают выносливым дизелем, однако часто имеют проблемы с проводкой, подвеской и возрастом кузова. Passat B6 более современный, но может иметь слабые бензиновые двигатели и проблемную коробку DSG, а также склонность к коррозии.

Новини.LIVE также писали, что низкое давление моторного масла является критически опасным для двигателя и может привести к серьезной поломке. В случае загорания индикатора следует сразу остановить авто, проверить уровень масла щупом и при необходимости долить его. Причинами проблемы могут быть утечки, неправильная вязкость масла или забитый масляный фильтр, который нужно регулярно заменять.