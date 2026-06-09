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Главная Авто Очереди на границе 9 июня: больше всего автомобилей на выезде в Польшу

Очереди на границе 9 июня: больше всего автомобилей на выезде в Польшу

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 10:22
Очереди на границе 9 июня: больше всего автомобилей на выезде в Польшу
Проверка документов у водителей во время пересечения границы. Фото: ГПСУ/Facebook

Во вторник, 9 июня, очереди на границе Украины фиксируются на семи контрольно-пропускных пунктах (КПП). Водителям рекомендуют заблаговременно планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 9 июня

Сегодня, 9 июня, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются незначительные очереди на выезд. Скопление автомобилей есть на семи контрольно-пропускных пунктах. Речь идет об Угринове, Устилуге, Краковце, Шегини, Тисе, Дзвинково, Косино.

Черги на кордоні з Польщею 9 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 85 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 9 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

Черги на кордоні з Угорщиною 9 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 8 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 9 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 9 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE информировали, что в 2026 году на вторичном рынке Volkswagen Passat остается популярным вариантом благодаря комфорту и надежности, но выбор поколения имеет решающее значение. Более старые Passat B5/B5+ привлекают выносливым дизелем, однако часто имеют проблемы с проводкой, подвеской и возрастом кузова. Passat B6 более современный, но может иметь слабые бензиновые двигатели и проблемную коробку DSG, а также склонность к коррозии.

Новини.LIVE также писали, что низкое давление моторного масла является критически опасным для двигателя и может привести к серьезной поломке. В случае загорания индикатора следует сразу остановить авто, проверить уровень масла щупом и при необходимости долить его. Причинами проблемы могут быть утечки, неправильная вязкость масла или забитый масляный фильтр, который нужно регулярно заменять.

Польша очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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