Черги на кордоні 9 червня: найбільше автівок на виїзді до Польщі

Перевірка документів у водіїв під час перетину кордону. Фото: ДПСУ/Facebook

У вівторок, 9 червня, черги на кордоні України фіксуються на семи контрольно-пропускних пунктах (КПП). Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 9 червня

Сьогодні, 9 червня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються незначні черги на виїзд. Скупчення автівок є на семи контрольно-пропускних пунктах. Йдеться про Угринів, Устилуг, Краківець, Шегині, Тису, Дзвінкове, Косино.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 85 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 30 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 25 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 8 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що у 2026 році на вторинному ринку Volkswagen Passat залишається популярним варіантом завдяки комфорту та надійності, але вибір покоління має вирішальне значення. Старіші Passat B5/B5+ приваблюють витривалим дизелем, проте часто мають проблеми з проводкою, підвіскою та віком кузова. Passat B6 більш сучасний, але може мати слабкі бензинові двигуни та проблемну коробку DSG, а також схильність до корозії.

Новини.LIVE також писали, що низький тиск моторної оливи є критично небезпечним для двигуна і може призвести до серйозної поломки. У разі загоряння індикатора слід одразу зупинити авто, перевірити рівень мастила щупом і за потреби долити його. Причинами проблеми можуть бути витоки, неправильна в’язкість оливи або забитий масляний фільтр, який потрібно регулярно замінювати.