Черги на кордоні 9 червня: найбільше автівок на виїзді до Польщі
У вівторок, 9 червня, черги на кордоні України фіксуються на семи контрольно-пропускних пунктах (КПП). Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 9 червня
Сьогодні, 9 червня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються незначні черги на виїзд. Скупчення автівок є на семи контрольно-пропускних пунктах. Йдеться про Угринів, Устилуг, Краківець, Шегині, Тису, Дзвінкове, Косино.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 85 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 30 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 25 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 8 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Новини.LIVE інформували, що у 2026 році на вторинному ринку Volkswagen Passat залишається популярним варіантом завдяки комфорту та надійності, але вибір покоління має вирішальне значення. Старіші Passat B5/B5+ приваблюють витривалим дизелем, проте часто мають проблеми з проводкою, підвіскою та віком кузова. Passat B6 більш сучасний, але може мати слабкі бензинові двигуни та проблемну коробку DSG, а також схильність до корозії.
Новини.LIVE також писали, що низький тиск моторної оливи є критично небезпечним для двигуна і може призвести до серйозної поломки. У разі загоряння індикатора слід одразу зупинити авто, перевірити рівень мастила щупом і за потреби долити його. Причинами проблеми можуть бути витоки, неправильна в’язкість оливи або забитий масляний фільтр, який потрібно регулярно замінювати.