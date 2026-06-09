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Головна Авто Черги на кордоні 9 червня: найбільше автівок на виїзді до Польщі

Черги на кордоні 9 червня: найбільше автівок на виїзді до Польщі

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 10:22
Черги на кордоні 9 червня: найбільше автівок на виїзді до Польщі
Перевірка документів у водіїв під час перетину кордону. Фото: ДПСУ/Facebook

У вівторок, 9 червня, черги на кордоні України фіксуються на семи контрольно-пропускних пунктах (КПП). Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 9 червня

Сьогодні, 9 червня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються незначні черги на виїзд. Скупчення автівок є на семи контрольно-пропускних пунктах. Йдеться про Угринів, Устилуг, Краківець, Шегині, Тису, Дзвінкове, Косино.

Черги на кордоні з Польщею 9 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 85 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 9 червня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 9 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 25 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 8 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 9 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 9 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що у 2026 році на вторинному ринку Volkswagen Passat залишається популярним варіантом завдяки комфорту та надійності, але вибір покоління має вирішальне значення. Старіші Passat B5/B5+ приваблюють витривалим дизелем, проте часто мають проблеми з проводкою, підвіскою та віком кузова. Passat B6 більш сучасний, але може мати слабкі бензинові двигуни та проблемну коробку DSG, а також схильність до корозії.

Новини.LIVE також писали, що низький тиск моторної оливи є критично небезпечним для двигуна і може призвести до серйозної поломки. У разі загоряння індикатора слід одразу зупинити авто, перевірити рівень мастила щупом і за потреби долити його. Причинами проблеми можуть бути витоки, неправильна в’язкість оливи або забитий масляний фільтр, який потрібно регулярно замінювати.

Польща черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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