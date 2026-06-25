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Главная Авто Очереди на границе 25 июня: сотни автомобилей на выезде в Польшу

Очереди на границе 25 июня: сотни автомобилей на выезде в Польшу

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 10:38
Очереди на границе 25 июня: больше всего автомобилей на выезде в Польшу
Очереди на границе. Фото: ГНСУ/Facebook

Сегодня, 25 июня, на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на границе на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшая нагрузка фиксируется в направлении Польши. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки с учетом возможной нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница , информирует Новини.LIVE .

Очереди на границе Украины 25 июня

Сегодня, 25 июня, по состоянию на 9.00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей есть на 12 контрольно-пропускных пунктах.

Очереди на границе с Польшей 25 июня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 90 л/а, 5 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 25 л/а, 0 автоб., 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

Очереди на границе со Словакией 25 июня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 6 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 25 июня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 30 л/а, 21автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Очереди на границе с Румынией 25 июня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Дьяковцы" — 5 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой 25 июня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
  • "Росошани" — 0 л/а.

Новини.LIVE информировали, что Toyota Corolla Hybrid называют одной из лучших альтернатив Honda Civic Hybrid благодаря более низкой цене и более выгодному соотношению характеристик. Модель также предлагает полный привод как опцию, чего нет у конкурента Honda, что особенно важно для сложных погодных условий. Кроме этого, Corolla Hybrid имеет экономичный гибридный двигатель и в целом дешевле в базовой комплектации, сохраняя при этом высокий уровень надежности.

Новини.LIVE также писали, что ключ в замке зажигания может заклинить по нескольким типичным причинам, особенно в подержанных автомобилях. Чаще проблема связана с блокировкой руля или неправильно установленным положением коробки передач. В большинстве случаев достаточно разблокировать руль легким поворотом или проверить селектор трансмиссии, чтобы возобновить зажигание.

Польша очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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