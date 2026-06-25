Очереди на границе 25 июня: больше всего автомобилей на выезде в Польшу

Очереди на границе. Фото: ГНСУ/Facebook

Сегодня, 25 июня, на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на границе на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшая нагрузка фиксируется в направлении Польши. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки с учетом возможной нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница , информирует Новини.LIVE .

Очереди на границе Украины 25 июня

Сегодня, 25 июня, по состоянию на 9.00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей есть на 12 контрольно-пропускных пунктах.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 90 л/а, 5 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 25 л/а, 0 автоб., 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"Малый Березный" — 6 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 30 л/а, 21автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Красноильск" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Дьяковцы" — 5 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Росошани" — 0 л/а.

Новини.LIVE информировали, что Toyota Corolla Hybrid называют одной из лучших альтернатив Honda Civic Hybrid благодаря более низкой цене и более выгодному соотношению характеристик. Модель также предлагает полный привод как опцию, чего нет у конкурента Honda, что особенно важно для сложных погодных условий. Кроме этого, Corolla Hybrid имеет экономичный гибридный двигатель и в целом дешевле в базовой комплектации, сохраняя при этом высокий уровень надежности.

Новини.LIVE также писали, что ключ в замке зажигания может заклинить по нескольким типичным причинам, особенно в подержанных автомобилях. Чаще проблема связана с блокировкой руля или неправильно установленным положением коробки передач. В большинстве случаев достаточно разблокировать руль легким поворотом или проверить селектор трансмиссии, чтобы возобновить зажигание.