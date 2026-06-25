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Головна Авто Черги на кордоні 25 червня: сотні автівок на виїзді до Польщі

Черги на кордоні 25 червня: сотні автівок на виїзді до Польщі

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 10:38
Черги на кордоні 25 червня: найбільше автівок на виїзді до Польщі
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Сьогодні, 25 червня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на кордоні на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше навантаження фіксується на напрямку до Польщі. Водіям рекомендують заздалегідь планувати поїздки з урахуванням можливої нестабільної роботи електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 25 червня

Сьогодні, 25 червня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 12 контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 25 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 90 л/а, 5 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 25 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 25 червня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 6 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 25 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 30 л/а, 21автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години). 

Черги на кордоні з Румунією 25 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 5 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 25 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а.

Новини.LIVE інформували, що Toyota Corolla Hybrid називають однією з кращих альтернатив Honda Civic Hybrid завдяки нижчій ціні та вигіднішому співвідношенню характеристик. Модель також пропонує повний привід як опцію, чого немає у конкурента від Honda, що особливо важливо для складних погодних умов. Окрім цього, Corolla Hybrid має економічний гібридний двигун і загалом дешевша у базовій комплектації, зберігаючи при цьому високий рівень надійності.

Новини.LIVE також писали, що ключ у замку запалювання може заклинити з кількох типових причин, особливо у вживаних автомобілях. Найчастіше проблема пов’язана з блокуванням керма або неправильно встановленим положенням коробки передач. У більшості випадків достатньо розблокувати кермо легким поворотом або перевірити селектор трансмісії, щоб відновити роботу запалювання.

Польща черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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