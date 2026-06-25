Какой автомобиль оказался выгоднее гибридной Honda Civic

Honda Civic Hybrid 2026 года. Фото: usnews.com

Популярные семейные седаны Honda Civic и Toyota Corolla предлагают покупателям отличную топливную экономичность, проверенную годами долговечность деталей и комфорт без необходимости переплачивать за громоздкие кроссоверы. На первый взгляд эти автомобили кажутся почти идентичными в эксплуатации, однако детальный анализ выявляет несколько принципиальных отличий. Один из автопроизводителей сумел предложить уникальные технические решения по более привлекательной цене.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Основные преимущества

Toyota Corolla Hybrid 2026 года. Фото: usnews.com

Ключевым козырем Toyota Corolla Hybrid в текущем модельном году является уникальная возможность установки системы полного привода. Эта технология пользуется огромным спросом среди водителей в регионах с суровым зимним климатом, где мокрое или заснеженное дорожное покрытие требует максимальной устойчивости. Конкурент от Honda выпускается исключительно в переднеприводном исполнении, тогда как для Corolla система AWD доступна в качестве недорогой заводской опции за 1400 долларов.

Финансовый аспект также полностью на стороне Toyota, ведь базовая версия Corolla стоит более чем на 4600 долларов дешевле аналогичной комплектации Civic. Даже с учетом доплаты за полный привод Corolla остается значительно более выгодной покупкой. При этом по общему уровню долговечности оба автомобиля имеют отличные эксплуатационные оценки от JD Power.

Техническое оснащение

Под капотом полноприводной Corolla Hybrid работает надежный 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель, соединенный с двумя электродвигателями общей мощностью 138 к.с. Версия с полным приводом (AWD) дополнена вторым силовым агрегатом на задней оси, который при необходимости автоматически подключается для улучшения сцепления. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,7 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 172 км/ч.

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Внутреннее пространство седана обеспечивает большой запас места для ног пассажиров заднего ряда благодаря продуманной архитектуре салона. В центре панели установлен стандартный 8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, который опционально можно заменить на большой монитор диагональю 10,5 дюйма. Бортовой комплекс полностью поддерживает беспроводную синхронизацию Apple CarPlay и Android Auto. Также для удобства пассажиров предусмотрены четыре порта USB-C, подключение к внутренней точке доступа Wi-Fi, а в более дорогих комплектациях доступна премиальная аудиосистема JBL.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные Honda Civic стоит обходить стороной. Хотя эта модель зарекомендовала себя как надежный и экономичный автомобиль, не все ее поколения были одинаково успешными.

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