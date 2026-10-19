Очередь из 70 автомобилей: ситуация на пунктах пропуска сегодня
По состоянию на утро понедельника, 19 октября, на большинстве пунктов пропуска на границе Украины с соседними странами очередей нет. Наибольшее скопление транспорта наблюдается на отдельных переходах в Польшу, тогда как на границах со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой движение преимущественно свободное. При планировании поездок пограничники рекомендуют также учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 19 октября
Сегодня, 19 октября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на нескольких КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются;
- "Устилуг" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Угринов" — 70 легковых автомобилей, 1 автобус. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Грушев" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Краковец" — 30 легковых автомобилей, 5 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Шегини" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 2 автобуса. Пропуск пешеходов не осуществляется.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;
- "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;
- "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что перед покупкой подержанного автомобиля стоит тщательно проверить его историю. На украинском рынке встречаются машины со скрытыми последствиями ДТП или с измененными показаниями одометра. Из-за отсутствия доступа к сервисной информации покупатели рискуют столкнуться с дополнительными расходами.
Также Новини.LIVE писали, что из-за снижения спроса на электромобили мировые автопроизводители пересматривают свои стратегии. Американский механик Скотти Килмер с 57-летним стажем работы объяснил, что интерес к таким машинам снижается из-за ограниченного запаса хода, высокой стоимости и рисков возгорания аккумуляторов. На этом фоне внимание рынка все больше обращается к гибридным автомобилям.