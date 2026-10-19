Автобусы на контрольно-пропускном пункте. Фото: ГПСУ

По состоянию на утро понедельника, 19 октября, на большинстве пунктов пропуска на границе Украины с соседними странами очередей нет. Наибольшее скопление транспорта наблюдается на отдельных переходах в Польшу, тогда как на границах со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой движение преимущественно свободное. При планировании поездок пограничники рекомендуют также учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 19 октября

Сегодня, 19 октября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на нескольких КПП.

"Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются;

"Устилуг" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Угринов" — 70 легковых автомобилей, 1 автобус. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Грушев" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Краковец" — 30 легковых автомобилей, 5 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Шегини" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 2 автобуса. Пропуск пешеходов не осуществляется.

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"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется;

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что перед покупкой подержанного автомобиля стоит тщательно проверить его историю. На украинском рынке встречаются машины со скрытыми последствиями ДТП или с измененными показаниями одометра. Из-за отсутствия доступа к сервисной информации покупатели рискуют столкнуться с дополнительными расходами.

Также Новини.LIVE писали, что из-за снижения спроса на электромобили мировые автопроизводители пересматривают свои стратегии. Американский механик Скотти Килмер с 57-летним стажем работы объяснил, что интерес к таким машинам снижается из-за ограниченного запаса хода, высокой стоимости и рисков возгорания аккумуляторов. На этом фоне внимание рынка все больше обращается к гибридным автомобилям.