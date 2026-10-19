Автобуси на контрольно-пропускному пункті. Фото: ДПСУ

Станом на ранок понеділка, 19 жовтня, на більшості пунктів пропуску на кордоні України з сусідніми державами черг немає. Найбільше скупчення транспорту спостерігається на окремих переходах до Польщі, тоді як на кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою рух переважно вільний. Під час планування поїздок прикордонники рекомендують також враховувати можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 19 жовтня

Сьогодні, 19 жовтня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на кількох КПП.

"Ягодин" — 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється, легкові автомобілі тимчасово не пропускають;

"Устилуг" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Угринів" — 70 легкових автомобілів, 1 автобус. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Грушів" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Краківець" — 30 легкових автомобілів, 5 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" — 40 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 0 автобуси. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Нижанковичі" — 10 легкових автомобілів, 2 автобуси. Пропуск пішоходів не здійснюється.

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"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Ужгород" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках;

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 0 легкових авто, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється;

"Дзвінкове" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00;

"Косино" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових авто, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.

"Дякове" — 0 легкових авто, 0 автобусів;

"Солотвино" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 легкових авто, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що перед купівлею вживаного автомобіля варто ретельно перевірити його історію. На українському ринку трапляються машини з прихованими наслідками аварій або зміненими показниками одометра. Через брак доступу до сервісної інформації покупці ризикують зіткнутися з додатковими витратами.

Також Новини.LIVE писали, що через зниження попиту на електромобілі світові автовиробники переглядають свої стратегії. Американський механік Скотті Кілмер із 57-річним досвідом роботи пояснив, що інтерес до таких машин зменшується через обмежений запас ходу, високу вартість і ризики займання акумуляторів. На цьому тлі увага ринку зростає до гібридних автомобілів.