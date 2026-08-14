Автомобили, которые быстро ржавеют: рейтинг надежности кузова

Новый рейтинг самых ржавых автомобилей
Устойчивость кузова к ржавчине один из главных факторов долговечности подержанных автомобилей. Шведский автомобильный журнал Vi Bilägare уже более 30 лет исследует антикоррозионную защиту, проверив более 500 различных моделей. При покупке подержанных автомобилей водителям важно учитывать эти данные, ведь остановить разрушение металла довольно сложно и дорого. Эксперты оценивают состояние материалов, герметичность швов и наличие защитного воска в закрытых профилях.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.
Лучшие марки
По результатам анализа специалистов средний балл антикоррозионной защиты для современных брендов составляет 3,1 балла из 5 возможных. Наивысшие оценки за стойкость металла и качество заводской обработки получили:
- Porsche: 5 баллов
- Jaguar: 4,7 балла
- Nio: 4,5 балла
- BMW: 4,1 балла
- Audi: 4 балла
- Mini: 4 балла
- Mercedes: 3,9 балла
- Renault: 3,7 балла
- Volkswagen: 3,6 балла
- Seat: 3,6 балла
Аудиторы антикора
В отличие от европейских премиальных брендов, азиатские автопроизводители часто экономят на восковой обработке закрытых полостей, полагаясь лишь на тонкий слой грунтовки. Из-за этого в список марок с наихудшей защитой попали:
- Ford: 2,2 балла
- Toyota: 2,2 балла
- DS: 2 балла
- Fiat: 2 балла
- Hongqi: 2 балла
- Lynk & Co: 2 балла
- Mitsubishi: 2 балла
- Range Rover: 2 балла
- Subaru: 2 балла
- Suzuki: 2 балла
- Honda: 1,8 балла
Проблемные модели
Специалисты также обнародовали список старых моделей, получивших критически низкие оценки в 1 или 2 балла из-за высокого риска сквозной коррозии.
- Alfa Romeo 159 (2006): 1 балл
- Citroen C3 (2002–2003): 2 балла
- Citroen C4 Cactus (2014): 2 балла
- Citroen C4 Picasso/Grand Picasso (2008–2009): 2 балла
- DS3 (2010): 2 балла
- Fiat 500 (2008): 2 балла
- Fiat 500L (2013): 2 балла
- Fiat Bravo (2008): 2 балла
- Fiat Doblo (2003): 1 балл
- Fiat Grande Punto (2006): 2 балла
- Fiat Panda: 2 балла
- Honda Accord (2002–2006): 2 балла
- Honda Accord Tourer (2008): 2 балла
- Honda Civic Hybrid (2005–2006): 2 балла
- Honda Civic (2011–2012): 2 балла
- Honda Civic Tourer (2013–2014): 2 балла
- Honda CR-V (2002–2013): 2 балла
- Honda Insight (2009): 2 балла
- Honda Jazz (2001): 2 балла
- Jeep Cherokee (2012–2015): 1 балл
- Lexus IS (2005–2006): 2 балла
- Lexus IS (2013–2014): 2 балла
- Lexus NX 300h (2014–2015): 2 балла
- Mazda 2 (2007): 2 балла
- Mazda 3 (2008–2011): 2 балла
- Mazda 3 (2003): 2 балла
- Mazda 5 (2005): 2 балла
- Mazda 6 (2002–2009): 2 балла
- Mazda 6 универсал (2007–2011): 2 балла
- Mazda 6 универсал (2012–2015): 2 балла
- Mitsubishi ASX (2010): 2 балла
- Mitsubishi Colt (2002–2009): 2 балла
- Mitsubishi Lancer (2008): 2 балла
- Mitsubishi Outlander (2013): 2 балла
- Mitsubishi Outlander PHEV (2013–2015): 2 балла
- Mitsubishi Space Star (2012–2013): 2 балла
- Nissan Juke (2011): 2 балла
- Nissan Micra (2003): 2 балла
- Nissan Micra (2011): 2 балла
- Nissan Note (2013): 2 балла
- Nissan Qashqai (2007): 2 балла
- Nissan Qashqai (2014): 2 балла
- Nissan X-Trail (2007): 2 балла
- Peugeot 1007 (2005): 1 балл
- Peugeot 108 (2014): 2 балла
- Peugeot 207 (2006): 2 балла
- Peugeot 208 (2013): 2 балла
- Peugeot 508 (2013): 2 балла
- Peugeot 508 SW (2011): 2 балла
- Peugeot 2008 (2013): 2 балла
- Peugeot 4007 (2008): 1 балл
- Peugeot 5008 (2010): 2 балла
- Peugeot Partner (2008): 2 балла
- Subaru Forester (2008): 2 балла
- Subaru Forester (2013): 2 балла
- Subaru Impreza (2007): 2 балла
- Subaru Justy (2007): 2 балла
- Subaru Legacy (2003–2004): 1 балл
- Subaru Outback (2007): 2 балла
- Subaru Outback (2009–2013): 2 балла
- Subaru Outback (2015): 2 балла
- Suzuki Swift (2005): 2 балла
- Suzuki Swift (2011): 2 балла
- Suzuki SX4 S-Cross (2013): 2 балла
- Suzuki Vitara (2015): 2 балла
- Toyota Auris (2007): 2 балла
- Toyota Auris Sports Tourer (2013): 2 балла
- Toyota Avensis (2009): 2 балла
- Toyota Aygo (2005): 2 балла
- Toyota Aygo (2005–2013): 1 балл
- Toyota Corolla Verso (2004): 2 балла
- Toyota Prius (2004): 2 балла
- Toyota Prius (2009): 2 балла
- Toyota Prius Plug-in (2013): 2 балла
- Toyota RAV4 (2013): 2 балла
- Toyota RAV4 (2006): 2 балла
- Toyota Verso (2009–2013): 2 балла
- Toyota Yaris (2005–2009): 2 балла
- Toyota Yaris (2013): 2 балла
Также эксперты предупреждают, что на более новых машинах под пластиковыми накладками и войлочной шумоизоляцией скапливается влага. Для защиты кузова владельцам рекомендуют снимать такие детали и наносить специальные антикоррозионные средства.
Ранее Новини.LIVE писали о том, как правильно защитить кузов и днище автомобиля от ржавчины. Качественная обработка специальными составами останавливает разрушение и существенно продлевает срок службы транспортного средства.
Также читайте, какие подержанные автомобили наиболее не восприимчивы к коррозии. Перечень марок, известных своей кузовной стойкостью.