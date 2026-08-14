Автомобілі, які швидко іржавіють: рейтинг надійності кузова

Корозія на днищі автомобіля. Фото: reddit.com

Стійкість кузова до іржі є одним із головних чинників довговічності машин з пробігом. Шведський автомобільний журнал Vi Bilägare вже понад 30 років досліджує антикорозійний захист, перевіривши понад різних 500 моделей. Купуючи вживані автомобілі, водіям важливо зважати на ці дані, адже зупинити руйнування металу досить складно та дорого. Експерти оцінюють стан матеріалів, герметичність швів та наявність захисного воску у закритих профілях.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Кращі марки

За результатами аналізу фахівців середній бал антикорозійного захисту для сучасних брендів становить 3,1 бала з 5 можливих. Найвищі оцінки за стійкість металу та якість заводської обробки отримали:

Porsche: 5 балів Jaguar: 4,7 бала Nio: 4,5 бала BMW: 4,1 бала Audi: 4 балів Mini: 4 балів Mercedes: 3,9 бала Renault: 3,7 бала Volkswagen: 3,6 бала Seat: 3,6 бала

Аудитори антикору

На противагу європейським преміальним брендам, азійські автовиробники часто заощаджують на восковій обробці закритих порожнин, покладаючись лише на тонкий шар ґрунту. Через це до списку марок із найгіршим захистом потрапили:

Ford: 2,2 бала Toyota: 2,2 бала DS: 2 бали Fiat: 2 бали Hongqi: 2 бали Lynk & Co: 2 бали Mitsubishi: 2 бали Range Rover: 2 бали Subaru: 2 бали Suzuki: 2 бали Honda: 1,8 бала

Проблемні моделі

Спеціалісти також оприлюднили перелік старших моделей, які отримали критично низькі оцінки у 1 або 2 бали через високий ризик наскрізної корозії.

Читайте також:

Alfa Romeo 159 (2006): 1 бал

Citroen C3 (2002-2003): 2 бали

Citroen C4 Cactus (2014): 2 бали

Citroen C4 Picasso/Grand Picasso (2008-2009): 2 бали

DS3 (2010): 2 бали

Fiat 500 (2008): 2 бали

Fiat 500L (2013): 2 бали

Fiat Bravo (2008): 2 бали

Fiat Doblo (2003): 1 бал

Fiat Grande Punto (2006): 2 бали

Fiat Panda: 2 бали

Honda Accord (2002-2006): 2 бали

Honda Accord Tourer (2008): 2 бали

Honda Civic Hybrid (2005-2006): 2 бали

Honda Civic (2011-2012): 2 бали

Honda Civic Tourer (2013-2014): 2 бали

Honda CR-V (2002-2013): 2 бали

Honda Insight (2009): 2 бали

Honda Jazz (2001): 2 бали

Jeep Cherokee (2012-2015): 1 бал

Lexus IS (2005-2006): 2 бали

Lexus IS (2013-2014): 2 бали

Lexus NX 300h (2014-2015): 2 бали

Mazda 2 (2007): 2 бали

Mazda 3 (2008-2011): 2 бали

Mazda 3 (2003): 2 бали

Mazda 5 (2005): 2 бали

Mazda 6 (2002-2009): 2 бали

Mazda 6 kombi (2007-2011): 2 бали

Mazda 6 kombi (2012-2015): 2 бали

Mitsubishi ASX (2010): 2 бали

Mitsubishi Colt (2002-2009): 2 бали

Mitsubishi Lancer (2008): 2 бали

Mitsubishi Outlander (2013): 2 бали

Mitsubishi Outlander PHEV (2013-2015): 2 бали

Mitsubishi Space Star (2012-2013): 2 бали

Nissan Juke (2011): 2 бали

Nissan Micra (2003): 2 бали

Nissan Micra (2011): 2 бали

Nissan Note (2013): 2 бали

Nissan Qashqai (2007): 2 бали

Nissan Qashqai (2014): 2 бали

Nissan X-Trail (2007): 2 бали

Peugeot 1007 (2005): 1 бал

Peugeot 108 (2014): 2 бали

Peugeot 207 (2006): 2 бали

Peugeot 208 (2013): 2 бали

Peugeot 508 (2013): 2 бали

Peugeot 508 SW (2011): 2 бали

Peugeot 2008 (2013): 2 бали

Peugeot 4007 (2008): 1 бал

Peugeot 5008 (2010): 2 бали

Peugeot Partner (2008): 2 бали

Subaru Forester (2008): 2 бали

Subaru Forester (2013): 2 бали

Subaru Impreza (2007): 2 бали

Subaru Justy (2007): 2 бали

Subaru Legacy (2003-2004): 1 бал

Subaru Outback (2007): 2 бали

Subaru Outback (2009-2013): 2 бали

Subaru Outback (2015): 2 бали

Suzuki Swift (2005): 2 бали

Suzuki Swift (2011): 2 бали

Suzuki SX4 S-Cross (2013): 2 бали

Suzuki Vitara (2015): 2 бали

Toyota Auris (2007): 2 бали

Toyota Auris Sports Tourer (2013): 2 бали

Toyota Avensis (2009): 2 бали

Toyota Aygo (2005): 2 бали

Toyota Aygo (2005-2013): 1 бал

Toyota Corolla Verso (2004): 2 бали

Toyota Prius (2004): 2 бали

Toyota Prius (2009): 2 бали

Toyota Prius Plug-in (2013): 2 бали

Toyota RAV4 (2013): 2 бали

Toyota RAV4 (2006): 2 бали

Toyota Verso (2009-2013): 2 бали

Toyota Yaris (2005-2009): 2 бали

Toyota Yaris (2013): 2 бали

Також експерти застерігають, що на новіших машинах під пластиковими накладками та повстяною шумоізоляцією накопичується волога. Для захисту кузова власникам радять знімати такі деталі та наносити спеціальні антикорозійні засоби.

Раніше Новини.LIVE писали, як правильно захистити кузов та днище автомобіля від іржі. Якісна обробка спеціальними складами зупиняє руйнування й суттєво продовжує строк служби транспортного засобу.

Також читайте, які вживані автомобілі найбільш не чутливі до корозії. Перелік марок, які відомі своєю кузовною стійкістю.