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Главная Авто Как правильно защитить кузов и днище автомобиля от ржавчины

Как правильно защитить кузов и днище автомобиля от ржавчины

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 06:00
Как уберечь автомобиль от ржавчины: как правильно провести антикоррозионную обработку
Антикоррозионная обработка автомобиля. Фото: torontotrailers.com

Украинский климат с высокой влажностью, частыми перепадами температур и зимними химикатами на дорогах быстро разрушает металл автомобиля. За несколько сезонов без надлежащей защиты мелкие ржавые пятна превращаются в сквозные дыры в кузове. В этой ситуации борьба с коррозией становится главным условием для сохранения прочности несущих элементов и отсрочки дорогостоящего ремонта. Качественная обработка специальными составами останавливает разрушение и существенно продлевает срок службы транспортного средства.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Vidi.

Причины ржавчины

Влага и конденсат постоянно скапливаются во внутренних полостях кузова и практически не высыхают без вентиляции. Дорожные реагенты разъедают заводскую краску, а грязь и песок в колесных арках действуют как влажная губка, удерживая воду на металле.

Больше всего от химических факторов и ударов гравия страдают сварные швы, лонжероны, колесные арки, нижние части дверей и пороги. Если забить дренажные отверстия или игнорировать повреждения, несущая конструкция потеряет жесткость, после чего поднимать автомобиль на домкрате станет опасно.

Защитные материалы

Для покрытия днища и арок используют битумные и битумно-резиновые мастики, которые создают толстый эластичный слой и гасят удары камней. В скрытые пороги и лонжероны задувают жидкие восковые или парафиновые смеси, способные проникать в мельчайшие щели.

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Полимерные материалы на латексной или каучуковой основе образуют прочную пленку, однако требуют идеально сухой и зачищенной поверхности. В колесных арках часто применяют жидкие подкрылки, которые одновременно изолируют салон от шума дороги и защищают металл от пескоструя.

Правила нанесения

Главное правило любого антикоррозионного средства заключается в том, что состав наносится только на вымытое, очищенное от налета и полностью сухое дно. Нанесение мастики на грязь или влагу создает эффект парника и лишь ускоряет гниение металла под защитным слоем.

Обновлять антикоррозионное покрытие на автомобилях с пробегом рекомендуется каждые 2–3 года. Лучшее время для этой процедуры конец весны или лето, когда кузов можно легко просушить перед нанесением технических смесей.

Сварка, замена проржавевших полостей и восстановление лонжеронов обходятся в десятки тысяч гривен. Своевременная профилактика обходится значительно дешевле и позволяет сохранить высокую рыночную стоимость транспортного средства при продаже.

Ранее Новини.LIVE писали о том, какие автомобили не ржавеют десятилетиями. Специалисты выделили автомобили, кузова которых сохраняют целостность как минимум в течение первых 15 лет эксплуатации.

Также ознакомьтесь с рейтингом самых ржавых автомобилей. Результаты тестирования демонстрируют существенный разрыв в качестве защиты между европейскими премиальными брендами и массовым японским автопромом.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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