Новые модели Honda с атмосферными двигателями в 2026 году

Honda CR-V TrailSport 2026 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

На фоне общего спроса на турбированные двигатели японский автопроизводитель Honda продолжает активно использовать надежные атмосферные двигатели. Многие покупатели выбирают именно эти силовые агрегаты за их простоту, долговечность и высокую ремонтопригодность. Атмосферники доступны как в классическом бензиновом исполнении, так и в составе современных гибридных установок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Базовые модели

Популярная Honda Civicв в кузовах седан и хэтчбек в базовых версиях оснащается 2-литровым 4-цилиндровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. Двигатель работает в паре с вариатором, обеспечивая отличную экономичность и просторный салон по доступной цене.

Компактный кроссовер Honda HR-V получает тот же 2-литровый двигатель, но с немного увеличенной мощностью до 158 л.с. Модель отличается высоким уровнем безопасности и простотой выбора, ведь этот атмосферный двигатель является единым для всех её модификаций.

Мощные варианты

Для любителей более крупных автомобилей предлагается 3,5-литровый атмосферный V6 мощностью 285 л.с. Его устанавливают на большой 3-рядный кроссовер Honda Pilot, где он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и способен буксировать прицеп массой до 2268 кг.

Тот же надежный 3,5-литровый V6 применяется еще на трех классических моделях бренда. Минивэн Honda Odyssey и пикап Honda Ridgeline получают версию двигателя мощностью 280 л.с., а 2-рядный кроссовер Honda Passport имеет мощность 285 л.с. Все эти автомобили привлекают высокой выносливостью бензинового двигателя на подъемах и при тяжелой нагрузке.

Атмосферные гибриды

Отдельную группу составляют гибридные модели бренда, в которых бензиновую часть также выполняет 2-литровый атмосферный двигатель. В гибридных Honda Civic Hybrid и Honda Prelude эта система развивает 200 л.с., а в кроссовере Honda CR-V Hybrid и седане Honda Accord Hybrid мощность достигает 204 л.с. Благодаря работе с электродвигателями такие автомобили обеспечивают плавный разгон и минимальный расход топлива.

Ранее Новини.LIVE писали, почему Toyota и Honda уступили по надежности в рейтинге кроссоверов. Американское агентство JD Power опубликовало результаты нового исследования надежности транспортных средств.

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