Долговечые авто 2026 года: 4 лучшие модели по версии экспертов

Hyundai Elantra Hybrid 2026 года. Фото: edmunds.com

Надежность остается ключевым фактором при выборе нового транспортного средства на длительный срок. Автоэксперты советуют обращать внимание на проверенные временем платформы со стабильными силовыми агрегатами. Покупая долговечные автомобили от авторитетных брендов, владельцы существенно экономят на ремонте и сохранении остаточной стоимости. Специалисты выделили четыре модели 2026 года выпуска, которые легко прослужат более десяти лет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Критерии выбора

Бренд-амбассадор Turn5 Inc. и AmericanTrucks.com Джастин Дуган рекомендует выбирать модели, построенные на уже сформировавшихся технологических платформах. Постоянное совершенствование узлов избавляет новые машины от детских болезней и неожиданных поломок. Надежные силовые агрегаты и простота в обслуживании создают необходимую основу для длительной эксплуатации.

По словам специалиста, предпочтение брендов с низким уровнем жалоб на каждые 100 машин существенно повышает шансы на долговечность. Автомобили с отработанными техническими решениями реже требуют посещения сервисных центров.

Японские лидеры

Автомобильный аналитик CarEdge.com Джастин Фишер и эксперт отрасли AutoInsurance.org Мелани Муссон отмечают высокую надежность кроссовера Honda CR-V. Модель предлагает превосходный баланс между вместительностью для семьи и легкой управляемостью в городе. Комплекс систем безопасности Honda Sensing активно предотвращает аварийные ситуации, защищая кузов и жизнь пассажиров.

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Также Муссон выделяет семейный минивэн Toyota Sienna со стандартным полным приводом. Автомобиль сочетает в себе простор большого внедорожника с комфортом и экономичностью легкового автомобиля. Регулярная замена масла и базовое техническое обслуживание позволяют этой модели легко преодолевать отметку в 10 лет эксплуатации.

Седаны и гибриды

Вице-президент по развитию бизнеса ACV Auctions Рэнди Барон подчеркивает существенный прогресс корейского бренда Hyundai. Гибридный седан Hyundai Elantra Hybrid получил самые высокие оценки надежности от экспертов Consumer Reports. Машина демонстрирует превосходный ресурс силовой установки и уверенно преодолевает более 160 000 км без серьезных замечаний.

В сегменте премиальных моделей Рэнди Барон и Мелани Муссон советуют обратить внимание на флагманский седан Lexus LS. Бренд Lexus на протяжении трех лет подряд возглавляет рейтинги долговечности. Сочетание инженерного расчета и высокого качества сборки делает модель LS одним из самых долговечных автомобилей на рынке.

Ранее Новини.LIVE писали о самом надёжном семейном автомобиле за последние четыре года. Специалисты подготовили подробный отчет на основе масштабного опроса реальных автовладельцев о количестве зафиксированных технических неисправностей.

Также ознакомьтесь с рейтингом надежности подержанных автомобилей. Результаты оказались показательными, ведь на вершине списка оказался бренд, который обогнал даже популярную марку Toyota.