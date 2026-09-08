Довговічні авто 2026 року: 4 найкращі моделі за версією експертів

Hyundai Elantra Hybrid 2026 року. Фото: edmunds.com

Надійність та витривалість залишаються ключовими факторами при виборі нового транспортного засобу на тривалий період. Автоексперти радять звертати увагу на перевірені часом платформи зі стабільними силовими агрегатами. Купуючи довговічні автомобілі від авторитетних брендів, власники суттєво економлять на ремонті та збереженні залишкової вартості. Фахівці виділили чотири моделі 2026 року випуску, які легко прослужать понад десять років.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Критерії вибору

Бренд-амбасадор Turn5 Inc. та AmericanTrucks.com Джастін Дуган рекомендує обирати моделі, побудовані на вже сформованих технологічних платформах. Постійне вдосконалення вузлів позбавляє нові машини дитячих хвороб та несподіваних поломок. Стійкі силові агрегати та простота в обслуговуванні формують необхідну базу для тривалої експлуатації.

За словами фахівця, відданість брендам з низьким рівнем скарг на кожні 100 машин суттєво підвищує шанси на довговічність. Автомобілі з визрілими технічними рішеннями рідше потребують візитів до сервісних центрів.

Японські лідери

Автомобільний аналітик CarEdge.com Джастін Фішер та експертка галузі AutoInsurance.org Мелані Муссон відзначають високу надійність кросовера Honda CR-V. Модель пропонує чудовий баланс між місткістю для сім'ї та легкою керованістю у місті. Комплекс систем безпеки Honda Sensing активно запобігає аварійним ситуаціям, зберігаючи кузов та життя пасажирів.

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Також Муссон виділяє сімейний мінівен Toyota Sienna зі стандартним повним приводом. Автомобіль поєднує простір великого позашляховика з комфортом та економічністю легковика. Регулярна заміна мастила та базове обслуговування дозволяють цій моделі легко долати позначку в 10 років експлуатації.

Седани та гібриди

Віцепрезидент з розвитку бізнесу ACV Auctions Ренді Барон підкреслює суттєвий прогрес корейського бренду Hyundai. Гібридний седан Hyundai Elantra Hybrid отримав найвищі оцінки надійності від випробувачів Consumer Reports. Машина демонструє чудовий ресурс силової установки та впевнено долає понад 160 000 км без серйозних зауважень.

У сегменті преміальних моделей Ренді Барон та Мелані Муссон радять звернути увагу на флагманський седан Lexus LS. Бренд Lexus протягом трьох років поспіль очолює рейтинги довговічності. Поєднання інженерного розрахунку та високої якості збірки робить модель LS одним з найтриваліших автомобілів на ринку.

Раніше Новини.LIVE писали про найнадійніше сімейне авто за останні чотири роки. Фахівці сформували детальний звіт на основі масштабного опитування реальних автовласників щодо кількості зафіксованих технічних несправностей.

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