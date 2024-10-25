Toyota Cruiser Prado J250 уже в Украине — цена и особенности

Toyota Cruiser Prado J250. Фото: Toyota

Новый Toyota Land Cruiser Prado J250 получил значительные изменения впервые за 14 лет. По сравнению с обновлениями 2015 и 2019 годов, новый Prado отличается современностью и брутальностью, сохраняя классические черты, сделавшие его легендой.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики J250

До 1 ноября в украинских автосалонах появятся три комплектации: Elegance, Premium и Prestige. Toyota предложила для Prado J250 винтажные круглые фары вместо прямоугольных в приветственной серии First Edition. Но у всех 50 экземпляров в Украине уже есть владельцы по предварительным заказам.

Кроме усовершенствованного 2,8-литрового турбодизеля производительностью 204 л.с. с крутящим моментом 500 Нм новый Prado получил новый 4-цилиндровый бензиновый турбо, мощность которого составляет 282 л.с., а крутящий момент достигает 430 Нм.

Коробка передач будет одинаковой для обоих двигателей — новый 8-ступенчатый автомат Direct Shift с улучшенным гидротрансформатором и демпфером, лучше приспособленным для значительных перепадов оборотов и работы на низких передачах.

Также единственной будет и система полного привода с усиленными дифференциалами и электромагнитной блокировкой вместо гидравлической.

Фото: drive.com.au

Стандартная конструкция внедорожника предполагает наличие системы поддержания постоянной скорости при движении по бездорожью (Crawl Control), электрический усилитель руля вместо гидромеханического и механизм отключения стабилизатора поперечной устойчивости (SDM), что повышает проходимость на бездорожье и обеспечивает более комфортное движение по обустроенным дорогам.

Цены на внедорожник

Toyota Land Cruiser Prado Elegance с турбодизелем — около 2 398 000 грн.

— около 2 398 000 грн. Toyota Land Toyota Land Cruiser Prado Prestige с бензиновым двигателем — от 2 470 000 грн.

— от 2 470 000 грн. Toyota Land Cruiser Prado Premium с бензиновым двигателем — 2 768 090 грн

— 2 768 090 грн Toyota Land Cruiser Prado Premium с турбодизелем — 2 925 300 грн.

Ранее эксперты подсчитали, что Toyota Land Cruiser можно выгодно продать через пять лет пользования – за это время внедорожник потеряет всего 22% от начальной цены. Также Land Cruiser занял первое место в рейтинге самых надежных внедорожников и кроссоверов.