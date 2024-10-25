Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Новый Toyota LC Prado уже в Украине — какова цена, чем удивит arrow

Новый Toyota LC Prado уже в Украине — какова цена, чем удивит

25 октября 2024 11:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Toyota Cruiser Prado J250 уже в Украине — цена и особенности
Toyota Cruiser Prado J250. Фото: Toyota
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Новый Toyota Land Cruiser Prado J250 получил значительные изменения впервые за 14 лет. По сравнению с обновлениями 2015 и 2019 годов, новый Prado отличается современностью и брутальностью, сохраняя классические черты, сделавшие его легендой.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

Читайте также:

Характеристики J250

До 1 ноября в украинских автосалонах появятся три комплектации: Elegance, Premium и Prestige. Toyota предложила для Prado J250 винтажные круглые фары вместо прямоугольных в приветственной серии First Edition. Но у всех 50 экземпляров в Украине уже есть владельцы по предварительным заказам.

Кроме усовершенствованного 2,8-литрового турбодизеля производительностью 204 л.с. с крутящим моментом 500 Нм новый Prado получил новый 4-цилиндровый бензиновый турбо, мощность которого составляет 282 л.с., а крутящий момент достигает 430 Нм.

Коробка передач будет одинаковой для обоих двигателей — новый 8-ступенчатый автомат Direct Shift с улучшенным гидротрансформатором и демпфером, лучше приспособленным для значительных перепадов оборотов и работы на низких передачах.

Также единственной будет и система полного привода с усиленными дифференциалами и электромагнитной блокировкой вместо гидравлической.

 

Новый Toyota LC Prado уже в Украине – какая цена, чем удивит - фото 1
Фото: drive.com.au

Стандартная конструкция внедорожника предполагает наличие системы поддержания постоянной скорости при движении по бездорожью (Crawl Control), электрический усилитель руля вместо гидромеханического и механизм отключения стабилизатора поперечной устойчивости (SDM), что повышает проходимость на бездорожье и обеспечивает более комфортное движение по обустроенным дорогам.

Цены на внедорожник

  • Toyota Land Cruiser Prado Elegance с турбодизелем — около 2 398 000 грн.
  • Toyota Land Toyota Land Cruiser Prado Prestige с бензиновым двигателем — от 2 470 000 грн.
  • Toyota Land Cruiser Prado Premium с бензиновым двигателем — 2 768 090 грн
  • Toyota Land Cruiser Prado Premium с турбодизелем — 2 925 300 грн.

Ранее эксперты подсчитали, что Toyota Land Cruiser можно выгодно продать через пять лет пользования – за это время внедорожник потеряет всего 22% от начальной цены. Также Land Cruiser занял первое место в рейтинге самых надежных внедорожников и кроссоверов.

Украина Toyota продажа авто автомобиль цены авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:36 Силы обороны уничтожили технику россиян на Луганщине

Text

11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

11:22 Штаб Сил беспилотных систем возглавит бывший одесский комбриг

11:19 Усик обратился к Трампу с призывом — о чем попросил

11:16 На улицы Ивано-Франковска выходят языковые патрули — каков состав

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

11:00 В Харькове судили курьера по доставке наркотиков — что решил суд

11:00 Бойцам ВСУ предоставляют деньги на оздоровление — три условия

10:52 Одесский полицейский помогал уклонистам — подробности, фото

10:36 Компания Coca-Cola изымает из продажи 28 млн бутылок напитков

10:34 Атака дронов на Украину — сколько целей сбила ПВО

11:36 Силы обороны уничтожили технику россиян на Луганщине

11:22 Штаб Сил беспилотных систем возглавит бывший одесский комбриг

11:19 Усик обратился к Трампу с призывом — о чем попросил

11:16 На улицы Ивано-Франковска выходят языковые патрули — каков состав

11:00 В Харькове судили курьера по доставке наркотиков — что решил суд

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

11:00 Бойцам ВСУ предоставляют деньги на оздоровление — три условия

10:52 Одесский полицейский помогал уклонистам — подробности, фото

10:36 Компания Coca-Cola изымает из продажи 28 млн бутылок напитков

10:34 Атака дронов на Украину — сколько целей сбила ПВО

10:26 Заместитель председателя Одесского облсовета скрыл элитное авто

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

Text

11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

Text

08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

Text

08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2024
Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

15 октября 2024

09:55 Замена "старых" долларов на "новые" — какие купюры не подлежат обмену в Украине