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Новий Toyota LC Prado вже в Україні — яка ціна, чим здивує

25 жовтня 2024 11:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Toyota Cruiser Prado J250 вже в Україні — ціна та особливості
Toyota Cruiser Prado J250. Фото: Toyota
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Новий Toyota Land Cruiser Prado J250 отримав значні зміни вперше за 14 років. У порівнянні з оновленнями 2015 та 2019 років, новий Prado відрізняється сучасністю та брутальністю, зберігаючи класичні риси, які зробили його легендою.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики J250

До 1 листопада в українських автосалонах з’являться три комплектації: Elegance, Premium та Prestige. Toyota запропонувала для Prado J250 вінтажні круглі фари замість прямокутних у вітальній серії First Edition. Але усі 50 екземплярів в Україні вже мають власників за попередніми замовленнями.

Окрім удосконаленого 2,8-літрового турбодизеля продуктивністю 204 к.с. з крутним моментом 500 Нм новий Prado отримав новий 4-циліндровий бензиновий турбо, потужність якого складає 282 к.с., а крутний момент сягає 430 Нм

Коробка передач буде однаковою для обох двигунів — це новий 8-ступеневий автомат Direct Shift з покращеним гідротрансформатором та демпфером, краще пристосованим для значних перепадів обертів й роботи на низьких передачах.

Також єдиною буде й система повного приводу з посиленими диференціалами та електромагнітним блокуванням замість гідравлічного.

 

Новий Toyota LC Prado вже в Україні — яка ціна, чим здивує - фото 1
Фото: drive.com.au

Стандартна конструкція позашляховика передбачає наявність системи підтримання постійної швидкості під час руху бездоріжжям (Crawl Control), електричний підсилювач керма замість гідромеханічного й механізм відключення стабілізатора поперечної стійкості (SDM), що підвищує прохідність на бездоріжжі та забезпечує комфортніший рух облаштованими дорогами.

Ціни на позашляховик

  • Toyota Land Cruiser Prado Elegance з турбодизелем — близько 2 398 000 грн.
  • Toyota Land Toyota Land Cruiser Prado Prestige з бензиновим двигуном — від 2 470 000 грн.
  • Toyota Land Cruiser Prado Premium з бензиновим двигуном —  2 768 090 грн
  • Toyota Land Cruiser Prado Premium  з турбодизелем — 2 925 300 грн.

Раніше експерти підрахували, що Toyota Land Cruiser можна вигідно продати через п'ять років користування — за цей час позашляховик втратить лише 22% від початкової ціни. Також Land Cruiser посів перше місце в рейтинг найнадійніших позашляховиків та кросоверів.

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