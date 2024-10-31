Вниманию водителей Киева и Днепра — какие изменения на дорогах с 1 ноября

Движение транспортных средств. Фото: motorcar.com.ua

В холодное время года вместе с ухудшением погоды увеличивается количество ДТП. Поэтому городские советы Киева и Днепра вводят ограничение скорости движения транспорта на отдельных участках в своих городах.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Изменения в Киеве

В столице меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на:

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

(от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака); улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

(от Гаванского моста до улицы Электриков); Приднепровское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

(от Почтовой площади до Приднепровского шоссе); Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

(до улицы Академика Заболотного); проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

(от Южного мостового перехода до Харьковской площади); проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

(от Оболонского проспекта до Северного моста); автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева).

Изменения в Днепре

Ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на:

улица Набережная Заводская (200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова; от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий; 50 м от обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестка с улицей Фатимы Гафуровой — СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);

(200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова; от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий; 50 м от обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестка с улицей Фатимы Гафуровой — СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской); улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);

шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);

(от улицы Шинной до улицы Аэропортовской); шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр");

(от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр"); солнечная Набережная (от перекрестка от улицы Любарского до Усть-Самарского моста за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

мост Центральный;

мост Кайдацкий.

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