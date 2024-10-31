Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Новые правила на дорогах с 1 ноября — к чему готовиться водителям arrow

Новые правила на дорогах с 1 ноября — к чему готовиться водителям

31 октября 2024 12:45
Валентин Бандура - Редактор
Вниманию водителей Киева и Днепра — какие изменения на дорогах с 1 ноября
Движение транспортных средств. Фото: motorcar.com.ua
Валентин Бандура - Редактор

В холодное время года вместе с ухудшением погоды увеличивается количество ДТП. Поэтому городские советы Киева и Днепра вводят ограничение скорости движения транспорта на отдельных участках в своих городах.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читайте также:

Изменения в Киеве

В столице меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на:

  • проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
  • улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
  • Приднепровское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
  • Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
  • проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева).

Изменения в Днепре

Ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на:

  • улица Набережная Заводская (200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова; от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий; 50 м от обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестка с улицей Фатимы Гафуровой — СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);
  • улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
  • шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
  • шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр");
  • солнечная Набережная (от перекрестка от улицы Любарского до Усть-Самарского моста за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
  • мост Центральный;
  • мост Кайдацкий.

Ранее мы писали, когда и за что украинским водителям грозит новый зимний штраф. Также юристы объяснили, как через суд отменить любой штраф за нарушение ПДД.

ПДД Киев полиция Днепр правила дорожного движения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:17 В Москве к 16 годам приговорили студента — детали

16:14 На Одесчине отменили разрешение на выезд мужчин за границу

15:57 Во время атаки россияне повредили высоковольтную линию в Киеве

15:52 Бойцы 3-й ОШБр ударили по мостоукладчику врага на Харьковщине

15:46 В ГУР предупредили, какая опасность ждет украинцев в оккупации

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

15:39 Байден "покусал" малышей на празднике Хэллоуина — видео

15:37 Конфликт между УП и советником Зеленского — что говорят в ОП

15:35 Денежная помощь более 14 тысяч — кто может получить

15:34 Пробок на площади Трибуны Героев не будет — ремонт завершили

15:25 Выезд мужчин за границу — изменения в ноябре

16:17 В Москве к 16 годам приговорили студента — детали

16:14 На Одесчине отменили разрешение на выезд мужчин за границу

15:57 Во время атаки россияне повредили высоковольтную линию в Киеве

15:52 Бойцы 3-й ОШБр ударили по мостоукладчику врага на Харьковщине

15:46 В ГУР предупредили, какая опасность ждет украинцев в оккупации

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

15:39 Байден "покусал" малышей на празднике Хэллоуина — видео

15:37 Конфликт между УП и советником Зеленского — что говорят в ОП

15:35 Денежная помощь более 14 тысяч — кто может получить

15:34 Пробок на площади Трибуны Героев не будет — ремонт завершили

15:25 Выезд мужчин за границу — изменения в ноябре

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре