Вниманию водителей Киева и Днепра — какие изменения на дорогах с 1 ноября

Новые правила на дорогах с 1 ноября — к чему готовиться водителям
В холодное время года вместе с ухудшением погоды увеличивается количество ДТП. Поэтому городские советы Киева и Днепра вводят ограничение скорости движения транспорта на отдельных участках в своих городах.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Изменения в Киеве
В столице меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на:
- проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Приднепровское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева).
Изменения в Днепре
Ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на:
- улица Набережная Заводская (200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова; от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий; 50 м от обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестка с улицей Фатимы Гафуровой — СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);
- улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
- шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
- шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр");
- солнечная Набережная (от перекрестка от улицы Любарского до Усть-Самарского моста за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
- мост Центральный;
- мост Кайдацкий.
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