До уваги водіїв Києва та Дніпра — які зміни на дорогах з 1 листопада

Нові правила на дорогах з 1 листопада — до чого готуватися водіям
У холодну пору року разом з погіршенням погоди зростає кількість ДТП. Саме тому міські ради Києва та Дніпра запроваджують обмеження швидкості руху транспорту на окремих ділянках у своїх містах.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Зміни в Києві
В столиці змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на:
- проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
- вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
- проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
- проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
- автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).
Зміни в Дніпрі
Обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на:
- вулиця Набережна Заводська (200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Академіка Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; 50 м від обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехрестя із вулицею Фатімі Гафурової — СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);
- вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
- шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
- шосе Донецьке (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");
- сонячна Набережна (від перехрестя від вулиці Любарського до мосту Усть-Самарського за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
- міст Центральний;
- міст Кайдацький.
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