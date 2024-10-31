Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Нові правила на дорогах з 1 листопада — до чого готуватися водіям arrow

Нові правила на дорогах з 1 листопада — до чого готуватися водіям

31 жовтня 2024 12:45
Валентин Бандура - Редактор
До уваги водіїв Києва та Дніпра — які зміни на дорогах з 1 листопада
Рух транспортних засобів. Фото: motorcar.com.ua
Валентин Бандура - Редактор

У холодну пору року разом з погіршенням погоди зростає кількість ДТП. Саме тому міські ради Києва та Дніпра запроваджують обмеження швидкості руху транспорту на окремих ділянках у своїх містах.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Читайте також:

Зміни в Києві

В столиці змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на:

  • проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
  • вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
  • проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  • проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).

Зміни в Дніпрі

Обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на:

  • вулиця Набережна Заводська (200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Академіка Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; 50 м від обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехрестя із вулицею Фатімі Гафурової — СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);
  • вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
  • шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
  • шосе Донецьке (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");
  • сонячна Набережна (від перехрестя від вулиці Любарського до мосту Усть-Самарського за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
  • міст Центральний;
  • міст Кайдацький.

Раніше ми писали, коли та за що українським водіям загрожуватиме новий зимовий штраф. Також юристи пояснили, як через суд скасувати будь-який штраф за порушення ПДР.

ПДР Київ поліція Дніпро правила дорожнього руху

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:09 Чи готова українська молодь до оборони — відповідь розвідниці ЗСУ

14:05 Кому серед влади найбільше довіряють українці — опитування

14:02 Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

13:59 Україна і Угорщина готують спільний документ — про що йдеться

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

13:52 Зеленський підписав закон про зменшення строків для корупціонерів

13:41 Нардеп розповів про підвищення податків у 2025 році

13:37 Зеленський анонсував масове повернення українців з-за кордону

13:29 Виробник амуніції ЗСУ не отримав бронювання — реакція МОУ

13:29 Найменша квартира в Одесі — яка ціна

14:09 Чи готова українська молодь до оборони — відповідь розвідниці ЗСУ

14:05 Кому серед влади найбільше довіряють українці — опитування

14:02 Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж

13:59 Україна і Угорщина готують спільний документ — про що йдеться

13:52 Зеленський підписав закон про зменшення строків для корупціонерів

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

13:41 Нардеп розповів про підвищення податків у 2025 році

13:37 Зеленський анонсував масове повернення українців з-за кордону

13:29 Виробник амуніції ЗСУ не отримав бронювання — реакція МОУ

13:29 Найменша квартира в Одесі — яка ціна

13:27 Рада схвалила держбюджет-2025 у першому читанні

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні