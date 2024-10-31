До уваги водіїв Києва та Дніпра — які зміни на дорогах з 1 листопада

Рух транспортних засобів. Фото: motorcar.com.ua

У холодну пору року разом з погіршенням погоди зростає кількість ДТП. Саме тому міські ради Києва та Дніпра запроваджують обмеження швидкості руху транспорту на окремих ділянках у своїх містах.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Читайте також:

Зміни в Києві

В столиці змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на:

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

(від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака); вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

(від Гаванського мосту до вулиці Електриків); Наддніпрянське шосе ;

; Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

(від Поштової площі до Наддніпрянського шосе); Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

(до вулиці Академіка Заболотного); проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

(від Південного мостового переходу до Харківської площі); проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

(від Оболонського проспекту до Північного мосту); автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва).

Зміни в Дніпрі

Обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на:

вулиця Набережна Заводська (200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Академіка Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; 50 м від обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехрестя із вулицею Фатімі Гафурової — СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською);

(200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Академіка Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; 50 м від обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехрестя із вулицею Фатімі Гафурової — СК "Льодова арена" та вулицею Метробудівською); вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);

шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);

(від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської); шосе Донецьке (від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");

(від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро"); сонячна Набережна (від перехрестя від вулиці Любарського до мосту Усть-Самарського за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний ;

; міст Кайдацький.

Раніше ми писали, коли та за що українським водіям загрожуватиме новий зимовий штраф. Також юристи пояснили, як через суд скасувати будь-який штраф за порушення ПДР.