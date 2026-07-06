Новая Tesla Model Y L предлагает навсегда забыть о Model X

Tesla Model Y L 2027 года. Фото: Tesla

Сергей Якуба Редактор

Удлиненная версия популярного электрокроссовера Tesla Model Y L официально выходит на рынок. Американские покупатели уже могут заказать первую эксклюзивную модификацию Launch Series с богатым уровнем оснащения. Новинка предлагает существенные преимущества по сравнению с Model X, которую недавно сняли с производства. Главной особенностью этой версии стала возможность комфортной перевозки шести пассажиров благодаря измененным габаритам кузова.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Новые габариты

Колесная база нового электромобиля увеличилась сразу на 150 мм и теперь достигает 3040 мм. Это позволило инженерам существенно переработать внутреннее пространство и установить полноценный третий ряд сидений. Общая длина автомобиля выросла до 4968 мм, а линию крыши подняли на 43 мм.

Благодаря более высокой крыше салон получил удобную посадочную конфигурацию со схемой расположения сидений два плюс два плюс два. Пространства теперь достаточно для комфортного размещения взрослых пассажиров на заднем ряду. Максимальный объем багажного отсека со сложенными креслами второго и третьего рядов увеличился на 425 л и достиг рекордных 2520 л.

Фото: Tesla

Технические данные

Для компенсации увеличенного веса большой кроссовер укомплектовали аккумуляторной батареей емкостью 88 кВт-ч. Ожидаемый запас хода полноприводной версии на одном заряде составляет 523 км. Электромобиль поддерживает скоростные зарядные станции мощностью 250 кВт, что позволяет восполнить запас хода на 264 км за 15 минут.

Новинка также получила полезную функцию мобильного зарядного устройства, способного питать сторонние электрические приборы через специальный адаптер.

Стартовая стоимость модели на американском рынке зафиксирована на отметке 61 990 долларов. За эту сумму покупатели получают большой премиальный SUV со стеклянной крышей, вентиляцией сидений и фирменным автопилотом.

Tesla Model Y L лишена сложных и дорогостоящих конструктивных элементов, таких как двери типа крыла сокола, которые часто создавали проблемы владельцам Model X. Рациональный подход к трансформации салона делает эту модификацию значительно более практичной в повседневной эксплуатации. Новый кроссовер предлагает аналогичное пространство по более низкой цене.

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