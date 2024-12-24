Производитель логотипов Mercedes обанкротился — стали известны причины

Логотип Mercedes. Иллюстративное фото: naver.com

Немецкий производитель пластика Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, существующий с 1796 года, не смог преодолеть экономический спад в Европе и подал заявление о банкротстве. Компания, пережившая Наполеоновские войны, Великую депрессию и две мировые войны, ныне оказалась на грани закрытия.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Изначально Gerhardi занималась производством металлических изделий, а после Второй мировой войны стала важным игроком в немецком автомобильном секторе, поставляя хромированные накладки, решетки и ручки для Mercedes-Benz Group AG. В частности, компания изготавливала культовую пластиковую звезду для решеток радиаторов автомобилей Mercedes.

Однако рост затрат и снижение спроса привели к кризису. В прошлом месяце компания объявила о банкротстве, поставив под угрозу рабочие места 1500 сотрудников.

Gerhardi стала очередной жертвой сложного периода для европейской автомобильной индустрии. Снижение продаж автомобилей и переход на электромобили заставляют автопроизводителей сокращать объемы производства, что негативно сказывается на небольших поставщиках, таких как Gerhardi.

Ранее мы рассказывали, что в ноябре произошли изменения тенденций на украинском автомобильном рынке, когда резко снизилась доля китайских машин. Особенно это заметно среди подержанных автомобилей, где транспортные средства из КНР даже не дотянули до 1%. Также мы писали, что нужно менять в новых китайских авто после покупки.