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Німецький виробник логотипів Mercedes збанкрутував — причини

24 грудня 2024 23:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Виробник логотипів Mercedes збанкрутував — стали відомі причини
Логотип Mercedes. Ілюстративне фото: naver.com
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Німецький виробник пластику Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, який існує з 1796 року, не зміг подолати економічний спад у Європі та подав заяву про банкрутство. Компанія, що пережила Наполеонівські війни, Велику депресію та дві світові війни, нині опинилася на межі закриття.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Спочатку Gerhardi займалася виготовленням металевих виробів, а після Другої світової війни стала важливим гравцем у німецькому автомобільному секторі, постачаючи хромовані накладки, решітки та ручки для Mercedes-Benz Group AG. Зокрема, компанія виготовляла культову пластикову зірку для решіток радіаторів автомобілів Mercedes.

Однак зростання витрат та падіння попиту призвели до кризи. Минулого місяця компанія оголосила про банкрутство, що занурило її 1500 співробітників у невизначене майбутнє.

Gerhardi стала черговою жертвою складного періоду для європейської автомобільної індустрії. Зниження продажів автомобілів і перехід на електромобілі змушують автовиробників скорочувати обсяги виробництва, що негативно впливає на невеликих постачальників, таких як Gerhardi.

Раніше ми розповідали, що у листопаді відбулися зміни тенденцій на українському автомобільному ринку, коли різко знизилася частка китайських машин. Особливо це помітно серед вживаних авто, де транспортні засоби з КНР навіть не дотягнули до 1%. Також ми писали, що треба міняти в нових китайських авто після купівлі.

Німеччина авто банкрут автомобіль компанії водії

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