Траектория движения белого авто. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков, а также по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель намерен развернуться на автобусной остановке и остановиться напротив запрещающего знака. Допустимы ли для него задуманные маневры в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешены. Запрещены.

Разбор задачи

Прерывистая дорожная разметка не запрещает водителю выполнить разворот.

Но траектория маневра проходит через автобусную остановку, обозначенную дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".

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Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот возле остановок маршрутных транспортных средств не запрещается.

Также на участке имеется знак 3.34 "Остановка запрещена", но его действие распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Правильный ответ №1

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