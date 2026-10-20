Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Нестандартный тест ПДД: разрешен ли водителю головокружительный маневр

Нестандартный тест ПДД: разрешен ли водителю головокружительный маневр

Ua ru
20 октября 2026 20:40
Хитрый тест ПДД: разрешены ли водителю задуманные маневры За! Правилами
Траектория движения белого авто. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков, а также по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель намерен развернуться на автобусной остановке и остановиться напротив запрещающего знака. Допустимы ли для него задуманные маневры в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Реклама

Варианты ответа

  1. Разрешены.
  2. Запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: що дозволено водієві

Прерывистая дорожная разметка не запрещает водителю выполнить разворот.

Но траектория маневра проходит через автобусную остановку, обозначенную дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".

Читайте также:

Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот возле остановок маршрутных транспортных средств не запрещается.

Также на участке имеется знак 3.34 "Остановка запрещена", но его действие распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации