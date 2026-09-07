Сложный тест ПДД: куда разрешено движение красному авто

Траектории движения авто на перекрестке. Рисунок: Керманич

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков и по теме о регулировании движения. На перекрестке водителю красного автомобиля предложены четыре траектории: прямо, направо, налево и разворот. Куда ему разрешено продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

Прямо и направо. Только прямо. Только направо. Прямо, направо и в обратном направлении. Налево и в обратном направлении. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Водитель подъезжает к перекрестку, где горит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение во всех направлениях (пункт 8.7.3 (а) ПДД). Он отменяет только действие знаков приоритета (пункт 8.3 ПДД).

Перед перекрестком установлен предписывающий знак 4.4 "Движение прямо или направо", действие которого светофор не отменяет. Согласно разделу 33 ПДД, его действие распространяется на первое пересечение проезжих частей, перед которым он установлен.

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Пересекаемая дорога имеет разделительную полосу (пункт 1.10 ПДД). Это означает, что данная дорога имеет две отдельные проезжие части, а следовательно, на перекрестке образуется два последовательных пересечения проезжих частей.

На первом пересечении проезжих частей действует знак 4.4, поэтому водителю разрешено движение только прямо или поворот направо.

На втором пересечении проезжих частей действие знака 4.4 уже заканчивается. Следовательно, после прохождения первого пересечения водитель имеет право выполнить поворот налево или разворот.

Правильный ответ №6

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