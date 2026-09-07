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Головна Авто Підступний тест ПДР: куди може їхати водій червоного авто

Підступний тест ПДР: куди може їхати водій червоного авто

Ua ru
7 вересня 2026 20:40
Складний тест ПДР: куди дозволено рух червоному авто
Траєкторії руху авто на перехресті. Малюнок: Керманич

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та з теми про регулювання руху. На перехресті водієві червоного автомобіля запропоновані чотири траєкторії: прямо, праворуч, ліворуч та розворот. Куди йому дозволено продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

  1. Прямо та праворуч.
  2. Лише прямо.
  3. Лише праворуч.
  4. Прямо, праворуч та у зворотному напрямку.
  5. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  6. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди можна їхати

Водій під'їжджає до перехрестя, де горить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках (пункт 8.7.3 (а) ПДР). Він скасовує лише дію знаків пріоритету (пункт 8.3 ПДР).

Перед перехрестям установлено наказовий знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", дію якого світлофор не скасовує. Згідно з розділом 33 ПДР, його дія поширюється на перше перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

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Перехрещувана дорога має розділювальну смугу (пункт 1.10 ПДР). Це означає, що дана дорога має дві окремі проїзні частини, а отже, на перехресті утворюється два послідовних перехрещення проїзних частин.

На першому перехрещенні проїзних частин діє знак 4.4, тому водієві дозволено рух лише прямо або поворот праворуч.

На другому перехрещенні проїзних частин дія знака 4.4 вже закінчується. Отже, після проходження першого перехрещення водій має право виконати поворот ліворуч або розворот.

Правильна відповідь №6

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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