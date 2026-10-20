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Головна Авто Нестандартний тест ПДР: чи дозволений водію карколомний маневр

Нестандартний тест ПДР: чи дозволений водію карколомний маневр

Ua ru
20 жовтня 2026 20:40
Хитрий тест ПДР: чи дозволені водію задумані маневри За! Правилами
Траєкторія руху білого авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків, а також з теми про початок руху і зміну його напрямку. Водій має намір розвернутися на зупинці автобуса та зупинитися навпроти заборонного знаку. Чи дозволені йому задумані маневри у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволені.
  2. Заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: що дозволено водієві

Переривчаста дорожня розмітка не забороняє водієві виконати розворот.

Але траєкторія маневру проходить через автобусну зупинку, що позначена дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".

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Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот біля зупинок маршрутних транспортних засобів не забороняється.

Також на ділянці є знак 3.34 "Зупинку заборонено", але його дія поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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