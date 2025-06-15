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Непростой тест ПДД — кто кому должен уступить

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 11:30
Коварный тест ПДД: кто кому должен уступить
Кто первый? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей должен уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

  1. Водитель такси.
  2. Водитель грузовика.
  3. Кто не успеет первым.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв має поступитися?

Водители такси и грузового автомобиля движутся по дороге из двух полос. Их траектории должны пересечься, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

На первый взгляд, кажется, что на рисунке изображено одновременное перестроение транспортных средств, а значит, согласно части 2 пункта 10.3 ПДД, уступить должен водитель такси, ведь он находится слева, поэтому должен дать дорогу авто, которое находится справа.

Но внимательные водители должны заметить дорожный знак 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения" — в этом случае он указывает на окончание правой полосы. Таким образом, именно водитель грузовика, который находится на ней, перестраивается, а значит обязан уступить дорогу водителю такси.

Читаем часть 1 пункта 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Правильный ответ

№2

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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