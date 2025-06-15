Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Непростий тест ПДР — хто кому має поступитися

Непростий тест ПДР — хто кому має поступитися

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 11:30
Підступний тест ПДР: хто кому має поступитися
Хто перший? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв має поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій таксі.
  2. Водій вантажівки.
  3. Хто не встигне першим.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв має поступитися?

Водії таксі та вантажного автомобіля рухаються дорогою з двох смуг. Їхні траєкторії мають перетнутися, тому хтось з них має поступитися.

На перший погляд здається, що на малюнку зображене одночасне перестроювання транспортних засобів, а значить, згідно з частиною 2 пункту 10.3 ПДР, поступитися має водій таксі, адже він знаходиться ліворуч, тож повинен дати дорогу авто, що знаходиться праворуч.

Але уважні водії мають помітити дорожній знак 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху" — у цьому випадку він вказує на закінчення правої смуги. Таким чином, саме водій вантажівки, який перебуває на ній, перестроюється, а отже зобов'язаний дати дорогу водієві таксі.

Читаємо частину 1 пункту 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації