Підступний тест ПДР: хто кому має поступитися

Хто перший? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв має поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Водій таксі. Водій вантажівки. Хто не встигне першим.

Розбір задачі

Водії таксі та вантажного автомобіля рухаються дорогою з двох смуг. Їхні траєкторії мають перетнутися, тому хтось з них має поступитися.

На перший погляд здається, що на малюнку зображене одночасне перестроювання транспортних засобів, а значить, згідно з частиною 2 пункту 10.3 ПДР, поступитися має водій таксі, адже він знаходиться ліворуч, тож повинен дати дорогу авто, що знаходиться праворуч.

Але уважні водії мають помітити дорожній знак 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху" — у цьому випадку він вказує на закінчення правої смуги. Таким чином, саме водій вантажівки, який перебуває на ній, перестроюється, а отже зобов'язаний дати дорогу водієві таксі.

Читаємо частину 1 пункту 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Правильна відповідь

№2

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