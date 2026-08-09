Пять тревожных признаков: как распознать ненадежное б/у авто

Автомобили разных годов выпуска. Фото: Новини.LIVE

Покупка автомобиля на вторичном рынке всегда сопряжена с риском приобрести машину со скрытыми дефектами. Выбирая подержанный автомобиль для повседневных поездок, важно вовремя распознать тревожные признаки будущих поломок. Подробный технический осмотр и анализ истории эксплуатации помогают сэкономить деньги и сохранить нервы. Эксперты выделяют пять основных тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание перед сделкой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Большой пробег

Сама по себе высокая цифра на одометре не всегда является приговором, если автомобиль проходил качественное и регулярное техническое обслуживание. Например, новая Toyota Camry 2023 года выпуска с пробегом 200 000 км может оказаться значительно надежнее версии 2003 года с меньшим пробегом, но без должного ухода.

Однако экземпляры с меньшим пробегом обычно имеют больший остаточный ресурс основных узлов и пластиковых элементов. Кроме того, большие цифры часто означают приближение дорогостоящих плановых работ, например замены ремня ГРМ.

Пробелы в истории

Отсутствие документов о техническом обслуживании — серьёзный повод задуматься об отказе от сделки. Даже пропущенные замены масла существенно сокращают срок службы двигателя.

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Также по VIN-коду обязательно следует проверять наличие открытых отзывных кампаний производителя, касающихся безопасности. Если продавец отказывается предоставить историю или пройти осмотр на СТО, он, скорее всего, скрывает проблемы.

Частая смена владельцев

Автомобиль от первого владельца обычно получает больше внимания и качественного обслуживания, чем машина, сменившая восемь хозяев. Каждый последующий владелец в бюджетном сегменте все меньше склонен вкладывать средства в качественный ремонт по регламенту.

Требуют тщательной диагностики и автомобили, восстановленные после ДТП. Некачественный ремонт кузова приводит к проблемам с геометрией, вызывает ускоренный износ шин и снижает общий уровень безопасности.

Посторонние звуки и пятна

Во время осмотра и тест-драйва важно обращать внимание на любые нетипичные шумы, стуки или вибрации двигателя. Запах тухлых яиц укажет на забитый катализатор, а запах гари свидетельствует об утечке масла на горячий выхлоп.

Любые свежие подтеки жидкостей под капотом или под днищем означают необходимость срочного ремонта. Попытка продавца скрыть утечки является поводом для торговли или отказа от покупки.

Репутация бренда

Общие рейтинги надежности дают хороший ориентир, хотя уход предыдущего владельца остается решающим фактором. Модели немецких марок Audi, Volkswagen и Mercedes-Benz требуют строгого соблюдения регламента. Ухоженный Volkswagen Golf или Toyota Corolla от первого владельца всегда будет лучшей покупкой, чем автомобиль без истории.

Также стоит проверять репутацию конкретного года выпуска. Например, бренд Mini существенно улучшил свои показатели в последних исследованиях надежности, тогда как сложные модели типа Lotus или машины с двигателем V10 от BMW имеют давнюю и устойчивую репутацию требовательных в обслуживании.

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