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Не стоит заправлять А-95, если в авто разрешен А-92 — почему, рассказал механик

31 июля 2024 06:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Почему не стоит заправлять А-95, если в авто разрешен А-92 — ответ механика
АЗС. Фото: minfin.com.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

Многие автомобилисты считают, что бензин А-95 лучше подходит для их авто по сравнению с А-92, даже несмотря на инструкцию по эксплуатации, позволяющую заправлять их транспортные средства топливом с октановым числом не ниже 91. Эксперты рассказали, почему мифы 20-летней давности сегодня вредны.

Об этом написал Dexpens.

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Предрассудки октанового числа

Адепты А-95 утверждают, что этот бензин менее подвержен детонации по сравнению с А-92. При этом игнорируется факт, что любой современный двигатель имеет функцию октан-корректора.

Также они убеждены, что при заправке А-95 автомобиль потребляет меньшие объемы топлива.

Почему-то неоспоримым фактом считается, что бензин более высоким октановым числом дает мотору производить гораздо большую мощность.

Иллюзорные преимущества

Перечисленные преимущества имели какое-то значение в самом начале нынешнего столетия, когда для повышения октанового числа горючего использовали металлоорганические присадки, содержащие соединения свинца или железа.

Сейчас для получения нужного октанового числа топлива отвечает метилтретичный бутиловый эфир (МТБЭ). Доля этого органического вещества в готовом бензине составляет 10–15%.

Один из его недостатков — достаточно высокая летучесть. То есть, когда бензин улетучивается, то первым из него выходит МТБЭ. А в баке в это время остается топливо с пониженным октановым числом.

В А-95 МТБЭ содержится больше, чем в А-92. Соответственно, для него такие потери присадки более ощутимы. Особенно сильно парит МТБЭ в жаркую погоду.

Таким образом, каким бы бензином ни заправлен автомобиль, все равно никогда нельзя быть уверенным в точном значении октанового числа топлива, сгорающего в цилиндрах мотора в каждый конкретный момент времени.

Специалисты отмечают, что двигатель при переходе с А-92 на А-95 демонстрирует прирост мощности не более чем на 1% и только в идеальных лабораторных условиях.

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