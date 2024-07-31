Чому не варто заправляти А-95, якщо в авто дозволений А-92 — відповідь механіка

АЗС. Фото: minfin.com.ua

Багато автомобілістів вважають, що бензин А-95 краще підходить для їхніх авто порівняно з А-92, попри навіть інструкцію з експлуатації, яка дозволяє заправляти їхні транспортні засоби паливом з октановим числом не нижче 91. Експерти розповіли, чому міфи 20-річної давнини сьогодні шкідливі.

Про це написав Dexpens.

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Забобони октанового числа

Адепти А-95 стверджують, що він цей бензин менш схильний до детонації порівняно з А-92. При цьому ігнорується факт, що будь-який сучасний двигун має функцію октан-коректора.

Також вони переконані, що під час заправки А-95 автомобіль споживає менші обсяги пального.

Чомусь незаперечним фактом вважається, що бензин вищим октановим числом дає мотору виробляти набагато більшу потужність.

Ілюзорні переваги

Перераховані переваги мали якесь значення на самому початку нинішнього століття, коли для підвищення октанового числа пального використовували металоорганічні присадки, які містили сполуки свинцю або заліза.

Зараз для отримання потрібного октанового числа палива відповідає метилтретинний бутиловий етер (МТБЕ). Частка цієї органічної речовини в готовому бензині становить 10-15%.

Один із його недоліків — досить висока летючість. Тобто, коли бензин випаровується, то першим з нього виходить МТБЕ. А в баку тим часом залишається паливо зі зниженим октановим числом.

В А-95 МТБЕ міститься більше, ніж в А-92. Відповідно, для нього такі втрати присадки відчутніші. Особливо сильно парить МТБЕ в спекотну погоду.

Таким чином, яким би бензином не заправлений автомобіль, все одно ніколи не можна бути впевненим у точному значенні октанового числа пального, що згорає в циліндрах мотора в кожен конкретний момент часу.

Фахівці зазначають, що двигун під час переходу з А-92 на А-95 демонструє приріст потужності не більш як на 1% й лише в ідеальних лабораторних умовах.

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