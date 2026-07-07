Названы лучшие дизельные автомобили 2026 года

Skoda Superb 2.0 TDI 2026 года. Фото: mackinnonmotors.co.uk

Сергей Якуба Редактор

Еще несколько лет назад казалось, что дизельные двигатели окончательно проиграют рыночную борьбу более экологичным бензиновым автомобилям, гибридам и современным электромобилям. Однако для длительных магистральных поездок или буксировки тяжелых прицепов тяговый агрегат с оборотами до 2500 об/мин остается идеальным рабочим инструментом. Он обеспечивает высокую топливную эффективность и большой пробег, что крайне важно для жителей сельской местности и водителей, совершающих длительные ежегодные поездки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на рейтинг британского издания Autocar.

Первая пятерка

Абсолютным победителем среди всех дизельных моделей эксперты признали новое поколение Skoda Superb, которое предлагается в кузовах лифтбэк и универсал. Модель оснащается проверенными 2-литровыми 4-цилиндровыми турбодизелями TDI от концерна Volkswagen в двух вариантах мощности. Базовая версия развивает 148 л.с. и демонстрирует средний расход топлива на уровне около 5,1 л/100 км, а вариант на 190 л.с. позволяет без труда буксировать прицепы весом до 2200 кг с объемом багажного отсека до 1920 л.с.

Второе место занял кроссовер BMW X5 благодаря мощным 2-литровым 6-цилиндровым двигателям с мягкой гибридной технологией, причем версия xDrive30d имеет в своём арсенале 294 л.с.

Третьим стал Land Rover Defender с фирменными 6-цилиндровыми дизелями серий D250 мощностью 248 л.с. или D350 мощностью 345 л.с.

Четвертое и пятое места занимают премиальные представители рынка Mercedes-Benz E-Class с экономичным двигателем E220d мощностью 194 л.с. и флагманский большой Range Rover, который является эталоном роскоши и плавности хода с дизелями D300 мощностью 298 л.с. и D350 мощностью 345 л.с.

Другие финалисты

Шестую позицию занял большой семейный кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения, который ставит на первое место практичность и повседневное удобство. Покупателям доступны версии с двигателями 2.0 TDI мощностью 148 л.с. со средним расходом около 5,3 л/100 км, а также полноприводная модификация мощностью 190 л.с. Автомобиль предлагает огромный багажник вместимостью 845 л, опциональный 7-местный салон и большое количество ниш для мелких вещей по вполне конкурентоспособной цене.

Седьмое место занял Kia Sorento, который предлагает отличное соотношение цены и возможностей в классе больших 7-местных SUV. Единственный доступный дизельный двигатель мощностью 199 л.с. работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, обеспечивая рекордную способность буксировать прицепы весом до 2500 кг.

Восьмую строчку занимает компактный бизнес-седан Mercedes-Benz C-Class с экономичной версией C220d мощностью 197 л.с., которая во время тестов на шоссе демонстрировала расход топлива на уровне всего 4,7 л/100 км.

Девятую позицию заняло новое семейство Audi A5 в кузовах седан и универсал, пришедшее на смену популярной линейке A4. Модель оснащена надежным 2-литровый 4-цилиндровый двигатель концерна Volkswagen с тягой на низких оборотах, который в версии с полным приводом Quattro разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,9 с при официальном расходе 5,1 л/100 км.

Замыкает десятку лидеров японский кроссовер Mazda CX-60, под капотом которого установлен уникальный мягко-гибридный 3,3-литровый 6-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 197 или 251 л.с., что обеспечивает топливную экономичность на уровне обычных 4-цилиндровых аналогов.

Ранее Новини.LIVE писали, какие двигатели служат на самом деле дольше: дизельные или бензиновые. Споры о преимуществах различных типов силовых агрегатов ведутся среди автолюбителей на протяжении многих десятилетий.

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