Самые надежные дизельные двигатели авто с огромным ресурсом

Двигатель Volvo D5. Фото: wikimedia.org

Современные автомобили все больше напоминают сложные гаджеты, перегруженные капризной электроникой и запутанными экологическими системами. На этом фоне многие практичные водители вновь начинают обращать внимание на проверенные временем инженерные конструкции прошлых лет. Простая механика и отсутствие чувствительных узлов очистки выхлопных газов дают реальный шанс на долговечную и финансово выгодную эксплуатацию транспорта. Свою надежность легендарные дизельные агрегаты доказали миллионами километров реального пробега.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Предметы культа

Главным синонимом абсолютной технической живучести среди мастеров автосервиса давно стал знаменитый немецкий двигатель 1.9 TDI от концерна VAG. Этот легендарный агрегат демонстрирует образцовую устойчивость к серьёзным нагрузкам как в ранних версиях с роторным насосом, так и в более поздних модификациях с насос-форсунками. Огромная популярность двигателя обеспечивает владельцам недорогие запчасти и легкий доступ к квалифицированному обслуживанию в любом регионе. Водителям нужно лишь периодически проверять состояние распределительного вала и привыкнуть к довольно громкому гулу во время работы. Более современные версии 2.0 TDI после тщательной заводской доработки избавились от «детских болезней» и теперь также демонстрируют превосходный ресурс.

Хорошей репутацией на рынке пользуется французский двигатель 2.0 HDI от компании PSA, который в вариантах с умеренной мощностью считается практически вечным. При условии регулярной замены качественного масла этот силовой агрегат спокойно проходит сотни тысяч километров, не требуя дорогостоящего вмешательства в механическую часть. Его высокую надёжность подтверждает и то, что этот двигатель массово устанавливался на коммерческие фургоны, где рабочие пробеги под 700 000 км считаются обычной нормой. Этот же удачный агрегат использовался и на автомобилях марки Ford под названием 2.0 TDCi.

Шведская прочность

Прекрасным примером долговечности среди более мощных и объемных агрегатов является 5-цилиндровый шведский двигатель Volvo D5. Обладая солидным рабочим объемом и прочной архитектурой блока, этот двигатель лишен чрезмерного форсирования, что позволяет ему сохранять ресурс на уровне старых простых конструкций. Владельцы больших универсалов и кроссоверов получают высокий акустический комфорт и превосходную тягу, не рискуя при этом оставить все сбережения в автосервисе.

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Подобной выносливостью славятся и классические немецкие двигатели Mercedes-Benz объемом 2,1 л из семейств OM611 и OM646, которые стали основой для таксопарков по всему миру. Надежный цепной привод газораспределительного механизма и общая прочность деталей позволяют этим машинам годами не сходить с маршрута. Главная задача владельца заключается в контроле герметичности топливных форсунок, поскольку небрежное отношение к этому узлу может привести к повреждению головки блока цилиндров.

Японские инженеры ответили на это своим высокотехнологичным и надёжным двигателем Honda 2.2 i-CTDi, который удачно соединил тихую плавную работу с чистой механической прочностью.

Современные альтернативы

Среди крупных двигателей, выпускаемых и сегодня, безусловным лидером по надежности остается японский турбодизель Toyota 2.8 D-4D. Этот мощный и выносливый двигатель является неизменным сердцем знаменитых внедорожников Land Cruiser и пикапов Hilux, успешно работая в самых суровых условиях планеты. Его архитектура рассчитана на суровые нагрузки, и единственными заметными минусами водители называют повышенный расход топлива и специфический тракторный звук работы.

Поклонникам баварской марки стоит обратить внимание на трехлитровые шестерки BMW, но исключительно из нового и доработанного семейства B57. В этих модификациях разработчики полностью устранили прежние опасные проблемы с прокручиванием панелей и разрушением коленчатого вала, которые портили репутацию двигателей серии N57. Главным условием для достижения огромного пробега здесь является замена цепи ГРМ каждые 200 000–250 000 км.

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