Найбільш живучі дизельні двигуни авто з величезним ресурсом

Двигун Volvo D5. Фото: wikimedia.org

Сучасні автомобілі дедалі більше стають схожими на складні гаджети, перевантажені примхливою електронікою та заплутаними екологічними системами. На цьому тлі багато практичних водіїв знову починають звертати увагу на перевірені часом інженерні конструкції минулих років. Проста механіка та відсутність чутливих вузлів очищення вихлопу дають реальний шанс на довговічну та фінансово вигідну експлуатацію транспорту. Свою надійність легендарні дизельні агрегати довели мільйонами кілометрів реального пробігу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Предмети культу

Головним синонімом абсолютної технічної живучості серед майстрів автосервісу давно став знаменитий німецький мотор 1.9 TDI від концерну VAG. Цей легендарний агрегат демонструє зразкову стійкість до серйозних навантажень як у ранніх версіях з роторною помпою, так і в пізніших модифікаціях з насос-форсунками. Величезна популярність мотора забезпечує власникам дешеві запчастини та легкий доступ до кваліфікованого обслуговування в будь-якому регіоні. Водіям потрібно лише періодично контролювати стан розподільного вала та звикнути до досить гучного гуркоту під час роботи. Сучасніші версії 2.0 TDI після ретельного заводського доопрацювання позбулися дитячих хвороб і тепер також демонструють чудовий ресурс.

Гарну репутацію на ринку має французький двигун 2.0 HDI від компанії PSA, який у варіантах з помірною потужністю вважається практично вічним. За умови регулярного оновлення якісної оливи цей силовий агрегат спокійно працює сотні тисяч кілометрів, не вимагаючи дорогого втручання в механічну частину. Його високу надійність підтверджує і те, що мотор масово встановлювали на комерційні фургони, де робочі пробіги під 700 000 км вважаються звичною нормою. Цей же вдалий блок використовувався і на машинах марки Ford під назвою 2.0 TDCi.

Шведська міцність

Прекрасним прикладом довговічності серед потужніших та об'ємніших агрегатів є 5-циліндровий шведський двигун Volvo D5. Маючи солідний робочий об'єм та міцну архітектуру блоку, цей мотор позбавлений надмірного форсування, що дозволяє йому зберігати ресурс на рівні старих простих конструкцій. Власники великих універсалів та кросоверів отримують високий акустичний комфорт та чудову тягу, не ризикуючи при цьому залишити всі заощадження в автосервісі.

Читайте також:

Схожою витривалістю славляться і класичні німецькі двигуни Mercedes-Benz об'ємом 2,1 л з сімейств OM611 та OM646, які стали основою для таксопарків по всьому світу. Надійний ланцюговий привід газорозподільного механізму та загальна міцність деталей дозволяють цим машинам роками не залишати лінію маршруту. Головне завдання власника полягає в контролі герметичності паливних форсунок, позаяк занедбаність цього вузла може спричинити пошкодження головки блока циліндрів.

Японські інженери відповіли на це своїм високотехнологічним та надійним двигуном Honda 2.2 i-CTDi, який вдало поєднав тиху плавну роботу з чистою механічною міцністю.

Сучасні альтернативи

Серед великих моторів, які випускаються й сьогодні, безумовним лідером надійності залишається японський турбодизель Toyota 2.8 D-4D. Цей потужний та витривалий двигун є незмінним серцем знаменитих позашляховиків Land Cruiser та пікапів Hilux, успішно працюючи в найсуворіших умовах планети. Його архітектура розрахована на суворі навантаження, і єдиними помітними мінусами водії називають підвищений паливний апетит та специфічний тракторний звук роботи.

Шанувальникам баварської марки варто звернути увагу на трилітрові шістки BMW, але виключно з нового та доопрацьованого сімейства B57. У цих модифікаціях розробники повністю ліквідували колишні небезпечні проблеми з прокручуванням панелей та руйнуванням колінчастого вала, які псували репутацію моторів серії N57. Головною умовою для досягнення величезних кілометражів тут є заміна ланцюга ГРМ кожні 200 000–250 000 км.

Раніше Новини.LIVE писали, чому дизельний двигун може втратити потужність. Своєчасне виявлення ознак несправності допомагає уникнути катастрофічних витрат та суттєво подовжує термін служби силової установки.

Також читайте, коли потрібно міняти ремінь ГРМ, щоб не втратити двигун автомобіля. Своєчасне обслуговування газорозподільного механізму є критичним фактором для тривалої роботи силового агрегату.