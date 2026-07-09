ТОП-12 авто, которые без проблем преодолевают более 300 000 км

Lexus IS 2026 года. Фото: netcarshow.com

Покупка и содержание автомобиля в последние годы стали серьезной статьей расходов для большинства водителей. Ситуацию осложняет то, что общий уровень надежности новых моделей на мировом рынке заметно снизился. В таких условиях все больше покупателей ищут надежные варианты, способные без проблем преодолеть отметку в 300 000 км пробега и не требующие постоянных вложений в ремонт. Эксперты составили список моделей, которые отличаются долговечностью и доступным обслуживанием.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Японские седаны

Лидером по критерию долговечности традиционно остается бренд Toyota. Компактный седан Corolla является самым продаваемым автомобилем в мире не просто так, ведь его ежегодное обслуживание обходится владельцам очень дешево. Помимо топливной экономичности модель отличается минимальным риском серьезных поломок в течение десяти лет активной эксплуатации. Многие владельцы отмечают беспроблемный пробег, превышающий 480 000 км.

Более крупный седан Toyota Camry также имеет многолетнюю репутацию практически неуничтожимого автомобиля. Несмотря на исторические проблемы некоторых старых версий с повышенным расходом масла, современные бензиновые модификации считаются эталоном выносливости. Расходы на поддержание этой модели в рабочем состоянии существенно ниже среднего показателя в своём классе.

Высокий ресурс

Для тех, кто ищет больше комфорта, идеальным выбором станет премиальный седан Lexus IS. По данным аналитиков, именно эта модель имеет самые высокие шансы среди всех легковых автомобилей проехать более 400 000 км. Она в десять раз чаще достигает этой отметки по сравнению со среднестатистическими машинами на дорогах.

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Конкуренцию ему составляет культовый Honda Accord, тираж которого по всему миру превысил 15 000 000 экземпляров. Несмотря на то, что он является одним из самых дорогих в обслуживании среди моделей своей марки, его общий ресурс полностью оправдывает инвестиции. На вторичном рынке это один из самых надежных вариантов для покупки на долгие годы.

Вместительные автомобили

Большой седан Toyota Avalon, производство которого прекратили несколько лет назад, до сих пор остается фаворитом любителей надёжных подержанных автомобилей. По статистике, каждый пятый такой автомобиль без проблем преодолевает отметку в 320 000 км. Благодаря простой и проверенной комплектации стоимость его ежегодных ремонтов минимальна.

В сегменте семейных минивэнов лучшие результаты демонстрирует Toyota Sienna. Модели, выпущенные за последнее десятилетие, практически не имеют зарегистрированных жалоб на механическую часть. Дополнительным преимуществом для владельцев является низкий расход топлива и прочная подвеска, которая хорошо справляется с плохими дорогами.

Полноприводные версии

Японский кроссовер Honda CR-V удерживает позиции одного из самых популярных автомобилей в своём классе благодаря предсказуемости и надежности. Эксперты советуют выбирать версии с 2-литровыми двигателями, поскольку на них меньше нареканий, чем на 1,5-литровые турбомоторы. Также высокую износостойкость демонстрирует нетипичный средне размерный пикап Honda Ridgeline.

Внедорожник Toyota 4Runner вообще считается легендой благодаря сознательному заложению избыточной прочности в его конструкцию. Например, старые версии оснащались двигателями, которые специально дефорсировали для снижения нагрузки на детали. Вероятность пройти более 400 000 км у этой модели составляет почти 33%, что является одним из лучших результатов в отрасли.

Внедорожные возможности

Крупные пикапы Chevrolet Silverado 1500 и Ford F-150 также способны на огромные пробеги, хотя их содержание из-за специфики класса обходится дороже. Современные поколения Silverado избавились от проблем с трансмиссией, которые в прошлом портили репутацию модели. Главное для владельцев этих тяжелых машин строго соблюдать график замены технических жидкостей.

Замыкает список универсал повышенной проходимости Subaru Outback. Этот автомобиль потребует от владельца неукоснительного соблюдения всех сервисных регламентов, а каждое крупное техническое обслуживание на значительных пробегах может обойтись дорого. Однако при условии качественного ухода Outback без проблем преодолевает дистанции, которые для многих других машин являются критическими.

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