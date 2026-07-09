ТОП-12 автомобілів, які легко долають понад 300 000 км

Lexus IS 2026 року. Фото: netcarshow.com

Купівля та утримання автомобіля в останні роки перетворилися на серйозну фінансову статтю витрат для більшості водіїв. Ситуацію ускладнює те, що загальний рівень надійності нових моделей на світовому ринку помітно знизився. У таких умовах дедалі більше покупців шукають надійні варіанти, які здатні без проблем подолати відмітку в 300 000 км пробігу і не вимагатимуть постійних інвестицій у ремонт. Експерти склали список моделей, які вирізняються витривалістю та доступним обслуговуванням.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Японські седани

Лідером за критерієм довговічності традиційно залишається бренд Toyota. Компактний седан Corolla є найбільш продаваним автомобілем у світі не просто так, адже його щорічне обслуговування обходиться власникам дуже дешево. Крім паливної економічності модель пропонує мінімальний ризик серйозних поломок протягом десяти років активної експлуатації. Багато власників звітують про безпроблемні пробіги, що перевищують 480 000 км.

Більший седан Toyota Camry також має багаторічну репутацію практично незнищенного автомобіля. Попри історичні проблеми деяких старих версій з підвищеною витратою мастила, сучасні бензинові модифікації вважаються еталоном витривалості. Витрати на підтримку цієї моделі в робочому стані є суттєво нижчими за середній показник у своєму класі.

Високий ресурс

Для тих, хто шукає більше комфорту, ідеальним вибором стане преміальний седан Lexus IS. За даними аналітиків, саме ця модель має найвищі шанси серед усіх легкових автомобілів проїхати понад 400 000 км. Вона в десять разів частіше досягає цієї позначки порівняно з середньостатистичними машинами на дорогах.

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Конкуренцію йому складає культовий Honda Accord, який розійшовся світом тиражем понад 15 000 000 екземплярів. Попри те, що він є одним з найдорожчих в обслуговуванні серед моделей своєї марки, його загальний ресурс повністю виправдовує інвестиції. На вторинному ринку це один з найбезпечніших варіантів для купівлі на довгі роки.

Місткі машини

Великий седан Toyota Avalon, виробництво якого припинили кілька років тому, досі залишається улюбленцем мисливців за надійними вживаними авто. За статистикою, кожен п'ятий такий автомобіль спокійно перетинає позначку в 320 000 км. Завдяки простому та перевіреному оснащенню вартість його щорічних ремонтів мінімальна.

У сегменті сімейних мінівенів найкращі результати демонструє Toyota Sienna. Моделі, випущені за останнє десятиліття, практично не мають зафіксованих скарг на механічну частину. Додатковим бонусом для власників є низька витрата пального та витривала підвіска, яка добре протистоїть поганим дорогам.

Повнопривідні версії

Японський кросовер Honda CR-V утримує позиції одного з найпопулярніших автомобілів у своєму класі завдяки передбачуваності та надійності. Експерти радять обирати версії з 2-літровими двигунами, позаяк вони мають менше нарікань, ніж 1,5 л турбомотори. Також високу стійкість до зносу демонструє нетиповий середньорозмірний пікап Honda Ridgeline.

Позашляховик Toyota 4Runner взагалі вважається легендою завдяки свідомому закладанню надлишкової міцності в його конструкцію. Наприклад, старі версії оснащувалися моторами, які спеціально дефорсували для зниження навантаження на деталі. Імовірність пройти понад 400 000 км у цієї моделі становить майже 33%, що є одним з найкращих результатів в індустрії.

Позашляхові можливості

Великі пікапи Chevrolet Silverado 1500 та Ford F-150 також здатні на величезні пробіги, хоча їх утримання через специфіку класу коштує дорожче. Сучасні покоління Silverado позбулися проблем з трансмісією, які псували репутацію моделі в минулому. Головне для власників цих важких машин суворо дотримуватися графіка заміни технічних рідин.

Замикає список універсал підвищеної прохідності Subaru Outback. Цей автомобіль вимагатиме від власника релігійного виконання всіх сервісних регламентів, а кожне велике технічне обслуговування на значних пробігах може коштувати дорого. Проте за умови якісного догляду Outback без проблем підкорює критичні для багатьох інших машин дистанції.

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