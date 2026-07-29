Названы автомобили, которые делают водителей счастливыми: исследование

Заправка электромобиля и авто с ДВС. Фото: magnific.com / Коллаж: Новини.LIVE

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Владельцы новых автомобилей в этом году чувствуют себя счастливее за рулем, однако наибольшую радость от покупки испытывают именно водители электрокаров. Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования APEAL, проведенного аналитической компанией JD Power. Эксперты оценивали эмоциональную привязанность водителей и степень восторга от новых машин в течение первых 90 дней эксплуатации. Электромобили уверенно обошли модели на бензине, дизеле и даже гибриды практически по всем основным показателям.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на InsideEVs.

Результаты опроса

По 1000-балльной шкале исследования электрокары набрали в среднем 910 баллов, тогда как автомобили с двигателями внутреннего сгорания и гибриды остановились на отметке 850 баллов. Наибольшая разница наблюдается в оценке силовой установки, где электромобили опередили классические авто сразу на 109 пунктов. Водители высоко оценили плавность хода, тишину в салоне и мгновенную динамику ускорения, недоступную большинству обычных машин.

Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии.

Кроме того, именно экологичный транспорт продемонстрировал наибольший годовой рост удовлетворенности владельцев, прибавив сразу 22 балла за год. Постоянные обновления, появление тепловых насосов и расширение инфраструктуры делают такие машины все более удобными.

Выбор покупателей

В исследовании приняли участие 78 514 владельцев новых автомобилей 2026 модельного года, которые оценивали 37 различных параметров. Впечатления водителей подтверждают общую тенденцию рынка: люди редко возвращаются к традиционному топливу после опыта использования электромобиля.

Большинство покупателей планирует приобретать следующие автомобили исключительно на электротяге. Усовершенствование технологий и высокий уровень повседневного комфорта убеждают даже тех водителей, которые ранее скептически относились к электрификации транспорта.

Ранее Новини.LIVE писали о том, на каких автомобилях ездят худшие водители. В анализ исследования вошли ДТП, штрафы за превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии и другие нарушения ПДД.

Также читайте, водители каких электромобилей чаще нарушают ПДД. Наличие в списке главных нарушителей некоторых откровенно бюджетных и спокойных моделей удивило исследователей.