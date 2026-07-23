Три автомобильных бренда с худшими водителями: исследование

Фрагмент руля BMW. Фото: netcarshow.co

Многие водители шутят, что способны издалека распознать агрессивное поведение владельцев определенных автомобилей. Страховая статистика полностью подтверждает эти наблюдения. Исследование компании LendingTree охватило данные о 30 популярных автомобильных брендах и подсчитало количество инцидентов на 1000 водителей для каждой марки. В анализ вошли ДТП, штрафы за превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии и другие нарушения ПДД.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на AutoBlog.

Тройка антилидеров

Абсолютным лидером сомнительного рейтинга стали водители моделей BMW, которые зафиксировали 44,9 инцидента на 1000 человек, или 4,49%. По сравнению с другими марками показатель вождения в нетрезвом состоянии среди владельцев немецкого бренда оказался почти вдвое выше, чем у ближайших преследователей.

Второе место заняли пикапы Ram с результатом 44,7 нарушения на 1000 водителей, что составляет 4,47%. Третье место заняла Tesla с показателем 42,8 инцидента на 1000 человек, или 4,28%. При этом именно электрокары Tesla показали самый высокий уровень прямых ДТП, где на 1000 водителей приходится около 26–27 столкновений. Вслед за тройкой лидеров расположились Volkswagen, Mazda, Lexus, Infiniti, Hyundai и Toyota с более умеренными показателями.

Причины поведения

Эксперты объясняют такие показатели сочетанием мощности автомобилей и имиджа самих брендов. Быстрые электромобили с мгновенным разгоном, мощные пикапы и спортивные седаны часто провоцируют на агрессивное маневрирование и превышение скорости свыше 100 км/ч.

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Дизайн и позиционирование марок BMW и Ram привлекают водителей, склонных к рискованному стилю вождения. Конечно, наличие конкретной эмблемы на решетке радиатора не делает человека нарушителем автоматически. Однако страховые компании все чаще учитывают марку автомобиля при оценке общих рисков на дороге.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему электрокары негативно влияют на здоровье водителей. Результаты опросов указывают на появление рисков, связанных с пассивным отдыхом во время зарядки.

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