Назван самый надежный семейный автомобиль за последние четыре года
Эксперты британского издания AutoExpress обнародовали результаты исследования, определив самый надежный семейный автомобиль на современном рынке. Специалисты подготовили подробный отчет на основе масштабного опроса реальных автовладельцев о количестве зафиксированных технических неисправностей. В итоговый список вошли модели, которые демонстрируют наименьшую склонность к внезапным поломкам и не требуют больших финансовых затрат на ремонт. Золото престижного рейтинга завоевал городской кроссовер Toyota Aygo X, который существенно опередил традиционных европейских и корейских конкурентов.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Express.
Абсолютный победитель
Компактный кроссовер Toyota Aygo X, начиная с 2022 модельного года, по итогам потребительского опроса Driver Power получил наивысшую оценку надежности на уровне 94,09%. Эксперты отметили, что продукция бренда традиционно демонстрирует отличные результаты, однако 2026 год стал годом триумфа именно для этой модели.
Помимо безупречных технических показателей британские водители высоко оценили топливную экономичность и современный дизайн кузова автомобиля. Подобные выводы полностью совпадают с результатами других независимых исследований рынка. Машина уже становилась абсолютным лидером в своем классе.
Безупречная статистика
Ранее этот городской автомобиль уже получал максимальные оценки от экспертов What Car? за полное отсутствие заводских дефектов. В рамках их исследования модель показала феноменальный результат надежности в 100%. Это означает, что за два года эксплуатации ни один из опрошенных владельцев вообще не сталкивался с поломками.
Водителям ни разу не пришлось обращаться за помощью в сервисные центры или проводить внеплановый ремонт. Такой уникальный показатель надежности вывел самую маленькую модель Toyota на первое место в фирменной линейке бренда. Превосходная надежность делает этот кроссовер идеальным и полностью безопасным вариантом для ежедневных семейных поездок по городу.
Ранее Новини.LIVE писали, чем британцы объяснили популярность компактного кроссовера Ford Puma. Автомобиль возглавил чарты по итогам прошлого года и прочно удерживает первое место в 2026 году с более чем 24 000 проданных экземпляров.
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