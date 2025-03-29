Не в Китае — где находится самый высокий автомобильный мост в мире

Виадук Мийо. Фото: whitemad.pl

Среди ландшафтов южной Франции стоит сооружение, которое поражает как своими масштабами, так и инженерным мастерством. Виадук Мийо — самый высокий мост в мире, символ современных технологий, гармонично вписанных в его природное окружение.

Об этом написал Interia.

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Виадук Мийо является одной из самых длинных подвесных конструкций, которая тянется 2460 метров. Его самый высокий столб подниматься на 343 метра. На строительство было использовано 206 000 т бетона и 36 000 т стали.

Проект возник в связи с необходимостью улучшить сообщение с автомагистралями в регионе Центрального массива Франции.

За его концепцию отвечал британский архитектор Норман Фостер, а за технические аспекты — французский инженер Мишель Вирложе.

Мост, который считается одним из важнейших инженерных достижений 21 века, был построен в рекордно короткий срок — с 2001 по 2004 год.

Нитка китайского моста Бейпаньцзян висит на высоте 565 метров над рекой Бейпан. Но его самая высокая колонна имеет высоту всего 269 метров.

Особенности конструкции

Объект имеет по две полосы в каждую сторону, а его трасса не идеально прямая. Этот подход имел целью избежать оптической иллюзии парения в воздухе, которая может повлиять на водителей. Поэтому мост проектировали с небольшим изгибом — его радиус составляет 20 км.

Кроме того, пологий уклон дороги 3% улучшает видимость и повышает комфорт путешествия. Конструкция также была адаптирована к экстремальным погодным условиям.

Ветер, который достигает скорости до 151 км/ч, эффективно уменьшается вдвое благодаря боковым экранам.

Влияние на экономику

Виадук Мийо оказал огромное влияние на развитие региона. Мост привлекает туристов со всего мира, что приводит к экономическому росту окружающих городов.

Ежедневно через мост проезжает от 10 000 до 25 000 автомобилей, а ежегодно — около 5 000 000.

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