Не в Китаї — де розташований найвищий автомобільний міст у світі

Віадук Мійо. Фото: whitemad.pl

Серед ландшафтів південної Франції стоїть споруда, яка вражає як своїми масштабами, так й інженерною майстерністю. Віадук Мійо — найвищий міст у світі, символ сучасних технологій, гармонійно вписаних у його природне оточення.

Про це написав Interia.

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Віадук Мійо є однією з найдовших підвісних конструкцій, яка тягнеться 2460 метрів. Його найвищий стовп підійматися на 343 метри. На будівництво було використано 206 000 т бетону та 36 000 т сталі.

Проєкт виник у зв’язку з потребою покращити сполучення з автомагістралями в регіоні Центрального масиву Франції.

За його концепцію відповідав британський архітектор Норман Фостер, а за технічні аспекти — французький інженер Мішель Вірложе.

Міст, який вважається одним із найважливіших інженерних досягнень 21 століття, був побудований в рекордно короткий термін — з 2001 по 2004 рік.

Нитка китайського мосту Бейпаньцзян висить на висоті 565 метрів над річкою Бейпан. Але його найвища колона має висоту лише 269 метрів.

Особливості конструкції

Об’єкт має по дві смуги в кожну сторону, а його траса не ідеально пряма. Цей підхід мав на меті уникнути оптичної ілюзії ширяння в повітрі, яка може вплинути на водіїв. Тому міст проєктували з невеликим вигином — його радіус становить 20 км.

Крім того, пологий ухил дороги 3% покращує видимість та підвищує комфорт подорожі. Конструкція також була адаптована до екстремальних погодних умов.

Вітер, який досягає швидкості до 151 км/год, ефективно зменшується вдвічі завдяки бічним екранам.

Вплив на економіку

Віадук Мійо мав величезний вплив на розвиток регіону. Міст приваблює туристів з усього світу, що призводить до економічного зростання навколишніх міст.

Щодня через міст проїжджає від 10 000 до 25 000 автомобілів, а щорічно — близько 5 000 000.

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