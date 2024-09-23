ТОП-5 самых мощных переднеприводных автомобилей для покупки в 2024 году

Acura Integra Type S. Фото: caranddriver.com

Переднеприводные автомобили обычно имеют лучшую топливную экономичность, более высокую устойчивость на поворотах, просторный салон благодаря отсутствию трансмиссионного тоннеля, а их конструкция проще, что снижает затраты на обслуживание. Такие преимущества делают их популярными как в городском, так и в загородном движении.

Рейтинг составили специалисты CarBuzz.

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1. Acura Integra Type S

Фото: edmunds.com

Эта модель построена на платформе Honda Civic, но получила оригинальный кузов и более мощный мотор. Имеет 2-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 320 л.с., до 100 км/ч разгоняется за 5 с, развивает максимальную скорость 250 км/ч.

2. Honda Civic Type R

Фото: smailhonda.com

Автомобиль получил 2-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 315 л.с. Набирает 100 км/ч примерно за 4,9 с, а максимальная скорость выше аналогичного показателя Acura Integra Type S — 272 км/ч.

3. Lexus ES 350

Фото: kyiv-west.lexus.ua

Машина имеет 3,5-литровый V6 мощностью 302 л.с. Разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с, максимальная скорость — 210 км/ч. Действующее поколение авто впервые появилось в 2019 модельном году. Мощность позволяет двигать этот роскошный автомобиль почти без труда.

4. Kia K5 GT

Фото: caranddriver.com

Автомобиль получил 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 290 л.с., до 100 км/ч разгоняется за 5,7 с, максимальная скорость — 250 км/ч. В комплектации GT автомобиль становится откровенно спортивным.

5. Hyundai Elantra N

Фото: caranddriver.com

Elantra N ездит благодаря 2-литровому двигателю I4 с турбонаддувом, развивающим 286 л.с. Достигает 100 км/ч всего за 5 с, максимальная скорость — 250 км/ч. В последнее десятилетие Hyundai неожиданно закрепился на рынке производительных авто.

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