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Найпотужніші передньопривідні автомобілі у 2024 році — ТОП-5 моделей

23 вересня 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-5 найпотужніших передньопривідних автомобілів для купівлі у 2024 році
Acura Integra Type S. Фото: caranddriver.com
Валентин Бандура - Редактор

Передньопривідні автомобілі, як правило, мають кращу паливну економічність, вищу стійкість на поворотах, просторіший салон завдяки відсутності трансмісійного тунелю, а їхня конструкція простіша, що знижує витрати на обслуговування. Такі переваги роблять їх популярними як у міському, так і в заміському русі.

Рейтинг склали фахівці CarBuzz.

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1. Acura Integra Type S

Найпотужніші передньопривідні автомобілі у 2024 році — ТОП-5 моделей - фото 1
Фото: edmunds.com

Ця модель побудована на платформі Honda Civic, але отримала оригінальний кузов та трохи потужніший мотор. Має 2-літровий 4-цилиндровий двигун з турбонаддувом потужністю 320 к.с, до 100 км/год розганяється за 5 с, розвиває максимальну швидкість 250 км/год.

2. Honda Civic Type R

Найпотужніші передньопривідні автомобілі у 2024 році — ТОП-5 моделей - фото 2
Фото: smailhonda.com

Авто отримало 2-літровий 4-цилиндровий двигун з турбонаддувом потужністю 315 к.с. Набирає 100 км/год приблизно за 4,9 с, а максимальна швидкість вища за аналогічний показник Acura Integra Type S — 272 км/год.

3. Lexus ES 350

Найпотужніші передньопривідні автомобілі у 2024 році — ТОП-5 моделей - фото 3
Фото: kyiv-west.lexus.ua

Машина має 3,5-літровий V6 потужністю 302 к.с. Розганяється до 100 км/год за 6,6 с, максимальна швидкість — 210 км/год. Чинне покоління авто вперше з’явилося у 2019 модельному році. Потужність дозволяє рухати цей розкішний автомобіль майже без зусиль.

4. Kia K5 GT

Найпотужніші передньопривідні автомобілі у 2024 році — ТОП-5 моделей - фото 4
Фото: caranddriver.com

Авто отримало 2,5-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 290 к.с., до 100 км/год розганяється за 5,7 с, максимальна швидкість — 250 км/год. У комплектації GT автомобіль стає відверто спортивним.

5. Hyundai Elantra N

Найпотужніші передньопривідні автомобілі у 2024 році — ТОП-5 моделей - фото 5
Фото: caranddriver.com

Elantra N їздить завдяки 2-літровому двигуну I4 з турбонаддувом, який розвиває 286 к.с. Досягає 100 км/год лише за 5 с, максимальна швидкість — 250 км/год. Протягом останнього десятиліття Hyundai неочікувано закріпився на ринку продуктивних авто.

Раніше ми писали про найдоступніші та найнадійніші автомобілі 2025 року. Також експерти розповіли про п'ять вживаних авто, які не варто купувати через великі витрати на ремонт.

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