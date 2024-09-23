ТОП-5 найпотужніших передньопривідних автомобілів для купівлі у 2024 році

Acura Integra Type S. Фото: caranddriver.com

Передньопривідні автомобілі, як правило, мають кращу паливну економічність, вищу стійкість на поворотах, просторіший салон завдяки відсутності трансмісійного тунелю, а їхня конструкція простіша, що знижує витрати на обслуговування. Такі переваги роблять їх популярними як у міському, так і в заміському русі.

Рейтинг склали фахівці CarBuzz.

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1. Acura Integra Type S

Фото: edmunds.com

Ця модель побудована на платформі Honda Civic, але отримала оригінальний кузов та трохи потужніший мотор. Має 2-літровий 4-цилиндровий двигун з турбонаддувом потужністю 320 к.с, до 100 км/год розганяється за 5 с, розвиває максимальну швидкість 250 км/год.

2. Honda Civic Type R

Фото: smailhonda.com

Авто отримало 2-літровий 4-цилиндровий двигун з турбонаддувом потужністю 315 к.с. Набирає 100 км/год приблизно за 4,9 с, а максимальна швидкість вища за аналогічний показник Acura Integra Type S — 272 км/год.

3. Lexus ES 350

Фото: kyiv-west.lexus.ua

Машина має 3,5-літровий V6 потужністю 302 к.с. Розганяється до 100 км/год за 6,6 с, максимальна швидкість — 210 км/год. Чинне покоління авто вперше з’явилося у 2019 модельному році. Потужність дозволяє рухати цей розкішний автомобіль майже без зусиль.

4. Kia K5 GT

Фото: caranddriver.com

Авто отримало 2,5-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 290 к.с., до 100 км/год розганяється за 5,7 с, максимальна швидкість — 250 км/год. У комплектації GT автомобіль стає відверто спортивним.

5. Hyundai Elantra N

Фото: caranddriver.com

Elantra N їздить завдяки 2-літровому двигуну I4 з турбонаддувом, який розвиває 286 к.с. Досягає 100 км/год лише за 5 с, максимальна швидкість — 250 км/год. Протягом останнього десятиліття Hyundai неочікувано закріпився на ринку продуктивних авто.

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