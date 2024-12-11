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Наиболее и наименее надежные семейные автомобили в 2024 году

11 декабря 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Семейные автомобили в 2024 году — наиболее и наименее надежные модели
2020 Skoda Octavia. Фото: uzr.com.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Несмотря на рост спроса на кроссоверы, семейные хэтчбеки остаются популярными. Эксперты назвали лучшую и худшую модель в возрасте до пяти лет, которую можно приобрести в 2024 году.

Оценку семейных автомобилей провели специалисты британского журнала What Car на основе широкого опроса автовладельцев.

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Лучшая модель: Skoda Octavia (2013-2020)

Самые и наименее надежные семейные автомобили в 2024 году - фото 1
Фото: autocar.co.uk
  • Рейтинг надежности: 99,3%

Бензиновые версии Octavia этого поколения получили почти безупречный рейтинг надежности. Это делает машину гораздо лучше, чем последняя версия модели, так как только 6% владельцев страдают от сбоев. Все проблемы были несущественными, потому что не повлекли никаких поломок и были устранены менее чем за сутки.

Худшая модель: Volkswagen Golf (с 2020)

Самые и наименее надежные семейные автомобили в 2024 году - фото 2
Фото: caranddriver.com

Рейтинг надежности: 70,4%

На коробку передач и сцепления жаловались 11% владельцев, на спутниковую навигацию и информационно-развлекательную систему — 11%, на электричество — 11%, на кондиционер — 8%, на кузов — 8%, на тормоза — 5%, на двигатель — 5 %, на 12-вольтовый аккумулятор – 3%, на электричество двигателя — 3%, на выхлопную и топливную системы — по 3%.

Дизельный Golf страдает от проблем с электрическими системами и сбоев трансмиссии. Трети владельцев понадобилось минимум неделю, чтобы исправить дефекты в мастерской. При этом 11% автомобилистов вынуждены были заплатить за ремонт более 1200 долларов.

Ранее эксперты назвали самые надежные марки автомобилей в 2024 году. Также мы писали об автомобилях, которые разорят своих владельцев в течение 10 лет.

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