Семейные автомобили в 2024 году — наиболее и наименее надежные модели

Наиболее и наименее надежные семейные автомобили в 2024 году
Несмотря на рост спроса на кроссоверы, семейные хэтчбеки остаются популярными. Эксперты назвали лучшую и худшую модель в возрасте до пяти лет, которую можно приобрести в 2024 году.
Оценку семейных автомобилей провели специалисты британского журнала What Car на основе широкого опроса автовладельцев.
Лучшая модель: Skoda Octavia (2013-2020)
- Рейтинг надежности: 99,3%
Бензиновые версии Octavia этого поколения получили почти безупречный рейтинг надежности. Это делает машину гораздо лучше, чем последняя версия модели, так как только 6% владельцев страдают от сбоев. Все проблемы были несущественными, потому что не повлекли никаких поломок и были устранены менее чем за сутки.
Худшая модель: Volkswagen Golf (с 2020)
Рейтинг надежности: 70,4%
На коробку передач и сцепления жаловались 11% владельцев, на спутниковую навигацию и информационно-развлекательную систему — 11%, на электричество — 11%, на кондиционер — 8%, на кузов — 8%, на тормоза — 5%, на двигатель — 5 %, на 12-вольтовый аккумулятор – 3%, на электричество двигателя — 3%, на выхлопную и топливную системы — по 3%.
Дизельный Golf страдает от проблем с электрическими системами и сбоев трансмиссии. Трети владельцев понадобилось минимум неделю, чтобы исправить дефекты в мастерской. При этом 11% автомобилистов вынуждены были заплатить за ремонт более 1200 долларов.
Ранее эксперты назвали самые надежные марки автомобилей в 2024 году. Также мы писали об автомобилях, которые разорят своих владельцев в течение 10 лет.
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