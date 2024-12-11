Сімейні автомобілі у 2024 році — найбільш та найменш надійні моделі

Найбільш і найменш надійні сімейні автомобілі у 2024 році
Попри зростання попиту на кросовери, сімейні хетчбеки залишаються популярними. Експерти назвали найкращу та найгіршу модель віком до п’яти років, яку можна придбати у 2024 році.
Оцінку сімейних автомобілів зробили фахівці британського журналу What Car на основі широкого опитування автовласників.
Найкраща модель: Skoda Octavia (2013-2020)
- Рейтинг надійності: 99,3%
Бензинові версії Octavia цього покоління отримали майже ідеальний рейтинг надійності. Це робить машину набагато кращою, ніж остання версія моделі, позаяк лише 6% власників страждають від збоїв. Усі проблеми були несуттєвими, тому що не спричинили жодних поломок та були усунені менш ніж за добу.
Найгірша модель: Volkswagen Golf (з 2020)
Рейтинг надійності: 70,4%
На коробку передач та зчеплення скаржилися 11% власників, на супутникову навігацію та інформаційно-розважальну систему — 11%, на електрику — 11%, на кондиціонер — 8%, на кузов — 8%, на гальма — 5%, на двигун — 5%, на 12-вольтовий акумулятор — 3%, на електрику двигуна — 3% , на вихлопну та паливну системи — по 3%.
Дизельний Golf страждає від проблем з електричними системами та від збоїв трансмісії. Третині власників знадобилося щонайменше тиждень, щоб виправити дефекти в майстерні. При цьому 11% автомобілістів змушені були заплатити за ремонт понад 1200 доларів.
Раніше експерти назвали найнадійніші марки автомобілів 2024 року. Також ми писали про автомобілі, які розорять своїх власників протягом 10 років.
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