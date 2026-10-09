Нагрузка на пограничных пунктах Польши 9 октября: очереди на границе

Представитель ГПСУ и автомобиль на КПП. Фото: Государственная пограничная служба Украины

В пятницу, 9 октября, на отдельных пунктах пропуска на границе Украины со странами ЕС были зафиксированы очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее количество легковых автомобилей ожидает выезда в Польшу через пункт пропуска "Устилуг".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно приостановлен);

"Устилуг" — 45 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 15 легковых автомобилей, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 35 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 5 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

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"Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дьяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что исправный двигатель нуждается в масле, соответствующем его техническим требованиям. Качественное моторное масло уменьшает трение между движущимися компонентами, замедляет их износ и способствует эффективному отводу тепла во время работы.

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