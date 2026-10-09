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Главная Авто Нагрузка на пограничные пункты Польши: очереди на границе сегодня

Нагрузка на пограничные пункты Польши: очереди на границе сегодня

Ua ru
9 октября 2026 12:18
Нагрузка на пограничных пунктах Польши 9 октября: очереди на границе
Представитель ГПСУ и автомобиль на КПП. Фото: Государственная пограничная служба Украины

В пятницу, 9 октября, на отдельных пунктах пропуска на границе Украины со странами ЕС были зафиксированы очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее количество легковых автомобилей ожидает выезда в Польшу через пункт пропуска "Устилуг".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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Флаг Польши

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно приостановлен);
  • "Устилуг" — 45 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 15 легковых автомобилей, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 35 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Флаг Словакии

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Флаг Венгрии

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 5 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Флаг Румынии

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Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дьяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Флаг Молдовы

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что исправный двигатель нуждается в масле, соответствующем его техническим требованиям. Качественное моторное масло уменьшает трение между движущимися компонентами, замедляет их износ и способствует эффективному отводу тепла во время работы.

Также Новини.LIVE писали о семейных автомобилях, способных разгоняться до высокой скорости за 4 секунды. При этом такие автомобили отличаются вместительным салоном, возможностью установки детских автокресел и большим багажным отделением.

Польша граница авто ГПСУ очереди на границе
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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