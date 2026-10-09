Навантаженість на КПП Польщі 9 жовтня: черги на кордоні

Представник ДПСУ та авто на КПП. Фото: Державна прикордонна служба України

У п'ятницю, 9 жовтня на окремих пунктах пропуску на кордоні України з країнами ЄС зафіксували черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільше легковиків очікують на виїзд до Польщі через пункт пропуску "Устилуг".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 45 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 15 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 35 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 20 л/а, 0 автоб., 70 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 5 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

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"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що справний двигун потребує мастила, яке відповідає його технічним вимогам. Якісна моторна олива зменшує тертя між рухомими компонентами, уповільнює їхнє зношування та сприяє ефективному відведенню тепла під час роботи.

Також Новини.LIVE писали про сімейні авто, які здатні набирати велику швидкість за 4 секунди. Водночас такі автомобілі вирізняються містким салоном, можливістю встановлення дитячих автокрісел і великим багажним відділенням.