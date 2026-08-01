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Главная Авто Надежность б/у Seat Leon III: советы механика по выбору двигателя

Надежность б/у Seat Leon III: советы механика по выбору двигателя

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 17:35
Подержанный Seat Leon III: особенности двигателей 1.0, 1.5 TSI и дизелей
Seat Leon 2019 года. Фото: carkeys.co.uk

Подержанный Seat Leon третьего поколения обладает немалыми преимуществами на вторичном рынке. Автомобиль создан на общей платформе MQB с бестселлером Volkswagen Golf седьмого поколения, предлагая проверенные технические решения и выразительный дизайн. Модель выпускалась с 2013 по 2020 год в кузовах хэтчбек и универсал, что дает покупателям огромный выбор на рынке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Бензиновые двигатели

3-цилиндровый 1.0 TSI серии EA211 является базовым и достаточно экономичным вариантом для города. Однако специалисты отмечают, что малый объем снижает общий ресурс двигателя. К слабым местам относятся турбина, модуль водяного насоса с термостатом и накопление нагара на клапанах.

Гораздо более практичным выбором считается 4-цилиндровый 1.5 TSI мощностью 130 или 150 л.с. В первых партиях встречались проблемы с рывками при разгоне, которые производитель устранял обновлением блока управления.

Все бензиновые двигатели требуют замены ремня ГРМ каждые 180 000–200 000 км или раз в 5–6 лет, а также замены масла каждые 10 000 км.

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Дизельные варианты

Дизельные версии представлены надежными двигателями серии EA288. Двигатель 1.6 TDI развивает до 115 л.с. и отличается превосходной экономичностью, а 2.0 TDI мощностью 150 или 184 л.с. обеспечивает солидный запас динамики на трассе. Оба агрегата считаются очень долговечными при качественном обслуживании.

7-ступенчатая автоматическая коробка DSG DQ200 с сухим сцеплением требует внимания. В первые годы производства у нее были проблемы с мехатроникой и быстрым износом сцепления. Для обеспечения долговечности трансмиссии специалисты рекомендуют менять масло в механической части и мехатронике не реже, чем каждые 80 000 км.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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