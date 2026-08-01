Вживаний Seat Leon III: нюанси моторів 1.0, 1.5 TSI та дизелів

Seat Leon 2019 року. Фото: carkeys.co.uk

Вживаний Seat Leon третього покоління має чимало переваг на вторинному ринку. Автомобіль створений на спільній платформі MQB з бестселером Volkswagen Golf сьомої генерації, пропонуючи перевірені технічні рішення та виразний дизайн. Модель випускалася з 2013 по 2020 рік у кузовах хетчбек і універсал, що дає покупцям величезний вибір на ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Бензинові мотори

3-циліндровий 1.0 TSI серії EA211 є базовим і досить економічним варіантом для міста. Проте фахівці зазначають, що малий об'єм знижує загальний ресурс мотора. До слабких місць належать турбіна, модуль водяної помпи з термостатом та накопичення нагару на клапанах.

Значно практичнішим вибором вважається 4-циліндровий 1.5 TSI потужністю 130 або 150 к.с. У перших випусках траплялися проблеми з шарпанням під час розгону, які виробник усував оновленням блоку керування.

Усі бензинові мотори вимагають заміни ременя ГРМ кожні 180 000–200 000 км або раз на 5–6 років, а також оновлення мастила кожні 10 000 км.

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Дизельні варіанти

Дизельні версії представлені надійними двигунами серії EA288. Мотор 1.6 TDI видає до 115 к.с. і показує чудову економність, а 2.0 TDI на 150 або 184 к.с. забезпечує солідний запас динаміки на трасі. Обидва агрегати вважаються дуже довговічними при якісному обслуговуванні.

7-ступенева автоматична коробка DSG DQ200 з сухим зчепленням вимагає уваги. У перші роки виробництва вона мала проблеми з мехатронікою та швидким зносом зчеплення. Для довгої служби трансмісії фахівці радять міняти мастило в механічній частині та мехатроніці щонайменше кожні 80 000 км.

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